Оборудование уже стоит в Екатеринбурге, сейчас его устанавливают в Челябинске, Тюмени, Магнитогорске и других городах, говорят два собеседника РБК в разных операторах связи и непосредственный участник пилотного проекта на Урале.

с чего всё началось

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