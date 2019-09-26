Технологии
ВедомостиРБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется бывший руководитель Nokia в России
Бывший руководитель Nokia в России и бывший заместитель министра связи Рашид Исмаилов возглавил компанию, которая будет заниматься внедрением систем фильтрации трафика в рамках закона о «суверенном рунете», сообщает РБК.
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с чего всё началось
Оборудование уже стоит в Екатеринбурге, сейчас его устанавливают в Челябинске, Тюмени, Магнитогорске и других городах, говорят два собеседника РБК в разных операторах связи и непосредственный участник пилотного проекта на Урале.РБКвчера в 12:22
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Экс-главу Nokia в России бросили на внедрение систем «суверенного Рунета»
Московский Комсомолецвчера в 13:41
РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется бывший руководитель Nokia в России
Ведомостивчера в 13:36
РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется экс-глава Nokia в России
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:14, Вашингтон
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