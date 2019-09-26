Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).

с чего всё началось

В Уральском федеральном округе началось тестирование оборудования, которое предназначено для фильтрации интернет-трафика. Как предполагается, технология, которая будет испытываться, может позволить блокировать ресурсы из реестра запрещённых Роскомнадзором сайтов и сервисов, в том числе - Telegram.

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