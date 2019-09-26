Технологии
Накануне.RuУрал станет местом тестирования «суверенного интернета»
В Уральском федеральном округе началось тестирование оборудования, которое предназначено для фильтрации интернет-трафика. Как предполагается, технология, которая будет испытываться, может позволить блокировать ресурсы из реестра запрещённых Роскомнадзором сайтов и сервисов, в том числе - Telegram.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).РБК12:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 20:45, Вашингтон
Армия и оружие
В госдепе заявили, что при предполагаемой химатаке в Сирии никто не погиб
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что при предполагаемой химатаке в Сирии никто не погиб, были несколько пострадавших.
РИА Новости 19:13
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
Ведомости 12:42
Экономика
Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК
АО «Первый канал», как следует из документа, в следующем году может получить традиционную компенсацию расходов на трансляцию своего сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек и субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей.
РБК 05:50
Гаджеты
Новейший смартфон производства КНДР представлен на выставке в Пхеньяне
Новейший смартфон производства КНДР "Пхурын ханыль" ("Голубое небо") представлен публике на 15-й Пхеньянской международной осенней выставке товаров.
ТАСС 10:08
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:23
Кино
В сиквеле «Зомбилэнда» появятся мертвые Т-800
В фильме "Zомбилэнд: Контрольный выстрел", являющемся сиквелом черной комедии, действие которой происходило в мире восставших мертвецов, появится новый вид зомби, куда более опасный, чем те, которых зрители видели ранее.
Kinonews.ru 16:30
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 09:52
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Генсек НАТО сообщил об обсуждении с Зеленским вопроса членства Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе встречи в Нью-Йорке он обсуждал с украинским лидером Владимиром Зеленским членство Украины в организации.
RT на русском 20:13
Космос
Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне
ГЛАС.RU 24 сентября в 10:07
Кино
Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом разгромлен западными критиками
Фантастический фильм "Гемини", который снял режиссер Энг Ли, не понравился западным кинокритикам.
Kinonews.ru 17:01
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Зеленский пообещал Трампу, что новый Генпрокурор Украины рассмотрит дело Джо Байдена, расследование будет проведено "открыто и откровенно".
Эхо Москвы вчера в 10:12
Культура
Делегация итальянских художников прибыла в Крым
В Крым с культурной миссией прибыла делегация из Италии, в которую входят художники и представители общественности, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя русско-итальянского фестиваля "Лигурийские сезоны на крымском побережье" Владимира Диханова.
Московский Комсомолец 16:41
Происшествия
В Тюменской области похитившая младенца няня призналась в его убийстве
24 сентября днем родители ребенка попросили девушку присмотреть за малышом. Вернувшись домой, они обнаружили, что няни и младенца нет.
Российская газета 06:42
Космос
Ученые предупредили об опасности крошек от пищи для космонавтов на МКС
Особо отмечается "недопустимость крошливой консистенции, так как плавающие в условиях невесомости в воздушной среде крошки представляют опасность как для человека, так и для приборов и оборудования".
РИА Новости 20:07
Космос
Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.
Мойка78 вчера в 11:01
Происшествия
В Москве произошла стрельба в общежитии
В Москве произошла стрельба в районе Чертаново, сообщает телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в общежитии.
Газета.Ru 16:20
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru 05:38
Авто
Электрический Chevrolet Corvette побил мировой рекорд скорости
Электрический суперкар GXE, построенный на базе Chevrolet Corvette компанией Genovation, побил собственный рекорд скорости 2017 года.
Motor 11:17
Происшествия
СК завел уголовное дело из-за жесткой посадки Boeing 767 в Барнауле
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за жесткой посадки самолета Boeing 767 в Барнауле, сообщается на сайте управления Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
РБК 05:42
Недвижимость
Проект программы ипотеки под 2% для ДФО передан в правительство РФ
Президент России Владимир Путин в начале сентября сообщил, что согласен запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых.
РИА Новости 24 сентября в 10:30
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло
Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках историку Алексею Миняйло, освободив его без избрания какой-либо меры пресечения.
ТАСС 09:05
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Авто
На краш-тесте разбили гиперкар стоимостью 2,1 млн долларов
На ютуб-канале «RimacAutomobili» появилось видео краш-теста электрического гиперкара Rimac C_Two, цена которого достигает 2,1 млн долларов.
Тарантас Ньюс 04:42
Экономика
Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров
Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов уточнил, что банк столкнулся с всплеском мошеннических звонков в начале июля, часть была с подменой номера.
Коммерсантъ 18:33
Общество
В Госдуме оценили идею платить «домохозяйкам»
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, в свою очередь, обвинил многих домохозяек в том, что они «не вылезают из-за границы, с отдыха».
Lenta.ru 06:37
Гаджеты
Amazon представила умные очки, кольцо и беспроводные наушники
Компания Amazon представила умные очки, кольцо и беспроводные наушники с поддержкой голосового помощника Alexa.
N+1 12:16