Общество

РИА НовостиРИА НовостиРБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Читать в источнике
Комментировать850
с чего всё началось

Завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства сыра

О возможных действиях московского завода «Карат» (производителя плавленных сырков «Дружба» и «Янтарь») по переносу части производственных мощностей из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочных продуктов стало известно из протокола прошедшего 30 января 2020 года совещания в Минсельхозе.
РБК01:00

Подробнее о событии

Производитель сырков «Дружба» не переедет в Белоруссию

Lenta.ru09:44

Завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства сыра

РБК01:00

Московский завод «Карат» не планирует переносить часть производства сыра в Белоруссию

ТАСС04:49

СМИ: Завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

RT на русском04:29

РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

РИА Новости02:48

Завод «Карат» пригрозил перенести часть производства из России

Ведомости02:05

Гендиректор завода «Карат» опроверг планы переноса производства в Белоруссию

Известия05:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 13:00, Ашберн
Общество

Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

РИА Новости 12:05
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
Политика

Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма

Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Газета.Ru 12:07
Происшествия

В Японии двое россиян оказались на судне с заболевшими коронавирусом

Среди пассажиров круизного судна у берегов Японии, где выявили десять заболевших коронавирусом нового типа, находятся двое граждан России.
Ведомости вчера в 23:46
Происшествия

Стало известно число пострадавших в аварии самолёта в Стамбуле

Не менее 21 человека госпитализировано после жёсткой посадки самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула.
REGNUM 11:51
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
Политика

Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе

Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа по окончании его выступления перед законодателями.
Известия вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте в коротких шортах показала стройные ноги

На фотографии Кристина запечатлена в мини-шортах и воздушной блузке.
Kleo.ru 02:28
Происшествия

Шестилетний мальчик в Москве сбежал из детского сада

По данным правоохранителей, мальчик дождался тихого часа, вытащил из куртки воспитателя пропуск и сумел выйти незамеченным из сада в Митине.
Говорит Москва 12:28
Политика

Более 70% украинцев назвали Россию враждебной страной

Более двух третей жителей Украины воспринимают Россию как враждебную страну.
РБК 11:01
Здоровье

В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу

В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Москва 24 вчера в 03:11
Политика

В Раде назвали цель обысков в офисе телеканала «1+1»

Обыски в офисе телепередачи "Секретные материалы" телеканала "1+1" проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил в среду депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
РИА Новости 12:28
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Здоровье

Минздрав готовится к возможной эпидемии коронавируса в РФ

Замглавы Минздрава Сергей Краевой пояснил, что прогнозировать развитие инфекции в РФ в ведомстве пока не могут из-за отсутствия точных коэффициентов.
Бел.Ру вчера в 03:59
Здоровье

В Саранске с подозрением на коронавирус госпитализирован мужчина

Накануне, напомним, в инфекционную больницу Саранска были госпитализированы две девушки, которые недавно приехали домой из Гонконга.
МордовМедиа 08:00
Экономика

Эксперты предсказали новое снижение ставки ЦБ

Новые бюджетные расходы Одна из ключевых проблем, с которой столкнется ЦБ при принятии решения о ставке, — дополнительные меры социальной поддержки, направленные на улучшение демографической ситуации и снижение уровня бедности, признают экономисты (в январе их анонсировал президент Владимир Путин).
РБК 03 февраля в 23:00
Происшествия

В Харьковской области в ДТП погибли пять человек

РИА Новости 12:06
Биатлон

Бабиков и Казакевич выиграли спринт на Кубке России

На Кубке России по биатлону в Перекопе (Кировская область) состоялись спринтерские гонки. У мужчин в гонке на 10 км победил Антон Бабиков.
Спорт-Экспресс 08:04
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об усовершенствованных Ту-160М и Ту-160М2

Замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал об увеличении дальности полета модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2.
Радио Sputnik 10:48
Экономика

Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk

VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Коммерсантъ вчера в 21:44
Общество

Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны

Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
Говорит Москва вчера в 03:48
Футбол

«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти

Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
REGNUM 12:21
Футбол

Голы Влашича и Ахметова принесли ЦСКА победу над «Норшелланном»

Футболисты ЦСКА одержали победу над датским «Норшелланном» на учебно-тренировочном сборе в испанском в Кампоаморе.
Sport24.ru 12:48
Гаджеты

Китайская TCL прекратит продажу смартфонов BlackBerry

Enrique Dans Владеющая брендом Blackberry китайская компания TCL Communication объявила о прекращении продажи смартфонов данной марки.
РЕН ТВ 03 февраля в 12:41
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Вести.Ru 12:25
Общество

В Симферополе начнут подавать воду по графику

Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Российская газета 02:39
Политика

В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Коммерсантъ 11:01
Общество

«Яндекс» устранил сбой в работе сервисов

"Яндекс" полностью восстановил работу сервисов после произошедшего сбоя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс 10:58
Политика

Спецпредставитель Макрона назвал неверной идею об изоляции России

Санкции против России не помешали росту её экономики, идея об изоляции России неверна.
RT на русском 11:39
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное