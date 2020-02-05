Общество
РИА НовостиРБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить879
с чего всё началось
О возможных действиях московского завода «Карат» (производителя плавленных сырков «Дружба» и «Янтарь») по переносу части производственных мощностей из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочных продуктов стало известно из протокола прошедшего 30 января 2020 года совещания в Минсельхозе.РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:32, Ашберн
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
МИД РФ о выдаче американских виз: «Ситуация доведена до абсурда»
Ситуация доведена до абсурда — визы не получают руководители и эксперты наших ведомств, которым сами американцы направили официальные приглашения, — говорится в официальном комментарии Департамента информации и печати МИД России.
Происшествия
В аэропорту Стамбула разбился самолет
Самолет турецкого лоукостера Pegasus Airlines при посадке выехал за пределы ВПП в аэропорту «Сабиха Гекчен» в Стамбуле.
Политика
В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4 до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Армия и оружие
Лишили тихой гавани: российские подлодки напугали ВМС США
Вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок.
Политика
Украина заявила о неготовности к возвращению Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о неготовности страны к возвращению полуострова.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Происшествия
Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы
Политика
Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Экономика
Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk
VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Армия и оружие
Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии
Истребитель четвертого поколения Су-35 оказался более успешным, чем изначально предполагали российские военные, и пока затмевает перспективный истребитель пятого поколения Су-57.
Биатлон
CAS рассмотрит дела Зайцевой, Вилухиной и Романовой 2 и 3 марта
Спортивный арбитражный суд (CAS) 2–3 марта рассмотрит дела бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Армия и оружие
Специалистов Минобороны обследуют после эвакуации россиян из Уханя
Военных летчиков, медиков и других специалистов Минобороны РФ после эвакуации россиян из Уханя направили на углубленное медобследование, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Росавиация разослала телеграмму о запрете чартеров в Китай
Росавиация разослала телеграмму о временном запрете на чартерные авиаперевозки из РФ в КНР и обратно с 14 февраля.
Гаджеты
На сайте Samsung появились официальные изображения Galaxy S20
Презентация линейки Galaxy S20 состоится 11 февраля. На этом же мероприятии Samsung покажет свою новую гибкую раскладушку.
Общество
В Симферополе начнут подавать воду по графику
Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой на Кубке мира
Происшествия
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
Общество
Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
У черных кредиторов появился новый способ мошенничества, рассказали в Центробанке.
Технологии
Излучение iPhone 11 Pro вдвое превышает безопасные для человека нормы
Исследование позволило установить, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (Structure–activity relationship, SAR) для исследованных смартфонов iPhone 11 Pro достигает уровня 3,8 Вт/кг, в то время как максимальный уровень SAR, установленный FCC, составляет 1,6 Вт/кг, то есть, более чем в два раза меньше.
Экономика
Автомобильный рынок в России упадет
Культура
Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале
Происшествия
Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии
Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Общество
Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", и передал органам опеки ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Технологии
Опасное обновление. Браузер Google Chrome может сломать работу сайтов
Компания Google объявила о начале распространения стабильной версии 80 фирменного браузера Chrome.
Общество
За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы
Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Происшествия
Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила
Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе
Происшествия
На Урале трех экс-полицейских обвиняют в изнасиловании
Трое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в служебном автомобиле, предстанут перед судом в Свердловской области, сообщил руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Екатеринбург СУСК по региону Вадим Терновой.