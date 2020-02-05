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Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
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Завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства сыра

О возможных действиях московского завода «Карат» (производителя плавленных сырков «Дружба» и «Янтарь») по переносу части производственных мощностей из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочных продуктов стало известно из протокола прошедшего 30 января 2020 года совещания в Минсельхозе.
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