Футбол
Чемпионат«РБ Лейпциг» — «Бавария», 14 сентября 2019, прогноз на матч Бундеслиги
«Баварии» вряд ли хочется и дальше видеть «быков» единоличными лидерами Бундеслиги. 14 сентября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» состоится матч 4-го тура чемпионата Германии между «РБ Лейпциг» и «Баварией».
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«РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Бундеслиги 14 сентября 2019 года
LiveSport.ru13 сентября в 00:30
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