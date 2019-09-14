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ЧемпионатЧемпионат«РБ Лейпциг» — «Бавария», 14 сентября 2019, прогноз на матч Бундеслиги

«Баварии» вряд ли хочется и дальше видеть «быков» единоличными лидерами Бундеслиги. 14 сентября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» состоится матч 4-го тура чемпионата Германии между «РБ Лейпциг» и «Баварией».
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