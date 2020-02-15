Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Лукас Клостерман, Патрик Шик и Норди Мукиэле. После 22-х туров "Лейпциг" набрал 45 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, обогнав мюнхенскую "Баварию" (43).

«Лейпциг» разгромил «Вердер» и вернулся на первое место в Бундеслиге

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