Футбол
Газета.Ru«Лейпциг» разгромил «Вердер» и вернулся на первое место в Бундеслиге
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Ред Булл Арена»
|16′
Максимилиан Эггештайн
Лукас Клостерманн
|17′
Патрик Шик
|39′
Норди Мукиеле
|46′
Лукас Клостерманн
Итан Ампаду
|60′
Конрад Лаймер
Амаду Айдара
|60′
|61′
Кевин Фогт
Омер Топрак
|65′
Юя Осако
Джош Сарджент
Даниэль Ольмо
Эмиль Форсберг
|69′
|81′
Леонардо Битенкур
Йоханнес Эггештайн
Дайо Упамекано
|83′
|53%
|Владение мячом
|47%
|84%
|Процент точных передач
|80%
|4
|Удары в сторону ворот
|6
|3
|Удары в створ ворот
|1
|2
|Сейвы вратарём
|4
|4
|Офсайды
|2
|8
|Угловые
|1
|15
|Отборы
|7
|11
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
РБ Лейпциг
Расстановка 3‑5‑2
1
Гулачи
26
Ампаду
5
Упамекано
23
Хальстенберг
22
Мукиеле
8
Айдара
10
Форсберг
7
Забитцер
3
Анхелиньо
21
Шик
11
Вернер
1
Павленка
13
Велькович
21
Топрак
18
Мойсандер
23
Селассие
35
Эггештайн
30
Классен
32
Фридль
24
Эггештайн
19
Сарджент
7
Рашица
Вердер
Расстановка 3‑4‑3
Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Лукас Клостерман, Патрик Шик и Норди Мукиэле. После 22-х туров "Лейпциг" набрал 45 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, обогнав мюнхенскую "Баварию" (43).
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