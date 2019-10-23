Лига чемпионов
Sport24.ruРБ Лейпциг — Зенит 0:0 (1-й тайм)
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ред Булл Арена»
|8′
Вильмар Барриос
|60%
|Владение мячом
|40%
|72%
|Процент точных передач
|57%
|–
|Удары в сторону ворот
|–
|1
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|1
|1
|Угловые
|–
|1
|Отборы
|2
|–
|Фолы
|3
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
РБ Лейпциг
Расстановка 4‑5‑1
1
Гулачи
16
Клостерманн
4
Орбан
5
Упамекано
22
Мукиеле
7
Забитцер
44
Кампль
10
Форсберг
27
Лаймер
17
Лукман
11
Вернер
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
17
Шатов
5
Барриос
27
Оздоев
22
Дзюба
7
Азмун
11
Дриусси
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
Как сообщает официальный твиттер «Зенита», команда из Санкт-Петербурга в предстоящем матче сыграет в лазурной форме, а футболисты немецкой команды будут в белых футболках. Матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» начнется в 19:55 по московскому времени.
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