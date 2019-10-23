Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ruРБ Лейпциг — Зенит 0:0 (1-й тайм)

РБ Лейпциг — Зенит
0 – 0
1-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ред Булл Арена»
8′
Вильмар Барриос
Как сообщает официальный твиттер «Зенита», команда из Санкт-Петербурга в предстоящем матче сыграет в лазурной форме, а футболисты немецкой команды будут в белых футболках. Матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» начнется в 19:55 по московскому времени.
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