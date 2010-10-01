Лига чемпионов

Gazeta.SPbGazeta.SPb«Зенит» проиграл «Лейпцигу» со счетом 1:2

РБ Лейпциг — Зенит
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ред Булл Арена»
8′
Вильмар Барриос
25′
Ярослав Ракицкий
Тимо Вернер
Матеус Кунья
46′
Конрад Лаймер
49′
Марсель Забитцер
59′
65′
Олег Шатов
Йордан Осорио
Адемола Лукман
Юссуф Поульсен
69′
75′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
82′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Конрад Лаймер
Диего Демме
86′
Напомним, что первый тайм был успешным для «Зенита», на 25-й минуте Ярослав Ракицкий принес команде первый гол. Однако во второй половине матча преимущество перешло к хозяевам: на 49-й «Лейпциг» забил свой первый гол, уже на 59-й минуте вырвался в лидеры. Преодолеть разрыв «Зениту» не удалось.
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