Лига чемпионов
Вести.RuРБ Лейпциг — Зенит 2:1 (2-й тайм)
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ред Булл Арена»
|8′
Вильмар Барриос
|25′
Ярослав Ракицкий
Тимо Вернер
Матеус Кунья
|46′
Конрад Лаймер
|49′
Марсель Забитцер
|59′
|65′
Олег Шатов
Йордан Осорио
Адемола Лукман
Юссуф Поульсен
|69′
|75′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
|60%
|Владение мячом
|40%
|88%
|Процент точных передач
|67%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|6
|Удары в створ ворот
|1
|–
|Сейвы вратарём
|4
|4
|Офсайды
|4
|6
|Угловые
|1
|4
|Отборы
|13
|9
|Фолы
|7
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
РБ Лейпциг
Расстановка 4‑4‑2
1
Гулачи
22
Мукиеле
5
Упамекано
4
Орбан
16
Клостерманн
7
Забитцер
44
Кампль
27
Лаймер
10
Форсберг
20
Кунья
9
Поульсен
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
4
Осорио
5
Барриос
27
Оздоев
11
Дриусси
22
Дзюба
14
Кузяев
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Счет 1:1. Матч начался с острейшего момента у ворот "Зенита". Конрад Лаймер угодил в перекладину. Но чемпион "России" выровнял игру, а на 25 минуте вышел вперед после прекрасного дальнего удара Ярослава Рабицкого.
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На стадионе в Лейпциге перед матчем Лиги чемпионов включили гимн «Зенита». Видео
Bookmaker-ratings.ru13:47
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