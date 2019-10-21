Лига чемпионов

Вести.RuВести.RuРБ Лейпциг — Зенит 2:1 (2-й тайм)

РБ Лейпциг — Зенит
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ред Булл Арена»
8′
Вильмар Барриос
25′
Ярослав Ракицкий
Тимо Вернер
Матеус Кунья
46′
Конрад Лаймер
49′
Марсель Забитцер
59′
65′
Олег Шатов
Йордан Осорио
Адемола Лукман
Юссуф Поульсен
69′
75′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
82′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Конрад Лаймер
Диего Демме
86′
Счет 1:1. Матч начался с острейшего момента у ворот "Зенита". Конрад Лаймер угодил в перекладину. Но чемпион "России" выровнял игру, а на 25 минуте вышел вперед после прекрасного дальнего удара Ярослава Рабицкого.
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