Футбол

ЧемпионатЧемпионат«РБ Лейпциг» и «Бавария» не выявили победителя в матче Бундеслиги

РБ Лейпциг — Бавария
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Ред Булл Арена»
3′
Роберт Левандовски
Марсель Хальстенберг
26′
26′
Роберт Левандовски
Эмиль Форсберг
45′+3′
Лукас Клостерманн
Диего Демме
46′
57′
Жером Боатенг
62′
Серж Гнабри
Альфонсо Дэвис
63′
Томас Мюллер
Корентен Толиссо
Эмиль Форсберг
Кристофер Нкунку
69′
Кристофер Нкунку
78′
Конрад Лаймер
80′
Юссуф Поульсен
Матеус Кунья
81′
88′
Тьяго Алькантара
Филиппе Коутиньо
Марсель Забитцер
90′+2′
В матче 4-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" и мюнхенская "Бавария" сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе "Центральштадион". Обслуживал матч арбитр Саша Штегеманн.
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РБ Лейпциг

Ставка TV12:19

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