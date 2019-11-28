Лига чемпионов

RT на русскомRT на русском«РБ Лейпциг» и «Бенфика» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

Немецкий «РБ Лейпциг» сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии и завершилась со счётом 1:2. В составе гостей отличились Пицци и Винисиус Мораис на 20-й и 59-й минутах.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Лейпциг» спасся от поражения в матче с «Бенфикой» и обеспечил себе место в плей-офф

Спорт-Экспресс16:56

«Бенфика» упустила победу над «РБ Лейпциг», пропустив два гола в концовке

Чемпионат16:57

«Лейпциг» ушел от поражения в матче с «Бенфикой» и вышел в плей-офф ЛЧ

Матч ТВ16:57

Нагельсман установил рекорд: самый молодой тренер, вышедший в плей-офф Лиги чемпионов

Sport24.ru17:18

«Лейпциг» ушел от поражения в матче с «Бенфикой» и вышел в плей-офф ЛЧ

Sportbox.RU16:57

Дубль Форсберга спас «Лейпциг» от поражения в матче с «Бенфикой»

Советский спорт17:10

«Бенфика» упустила победу над «РБ Лейпцигом»

LiveSport.ru17:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:35, Ашберн
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
РБК 14:41
Политика

В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что контракт на транзит российского газа в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок.
RT на русском 11:16
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Футбол

«Барселона» обыграла «Боруссию» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

«Барселона» одержала победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 16:51
Авто

Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер

Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Автоновости дня вчера в 12:05
Футбол

Бригада Виталия Мешкова обслужит матч «Зенита» со «Спартаком»

Главный поединок уик-энда, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на стадионе «Газпром Арена» примет столичный «Спартак», будут обсуживать Виталий Мешков, его ассистентами станут Максим Гаврилин и Алексей Стипиди.
iReactor 07:30
Происшествия

Бывшая жена Никиты Зайцева обвинила отца хоккеиста в похищении детей

РБК 11:58
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
РБК 15:55
Здоровье

Трансплантолога Каабака вернут в НМИЦ здоровья детей

Как сообщает пресс-служба Минздрава, Каабак и Бабенко войдут в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ.
Росбалт вчера в 08:20
Армия и оружие

Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16

Газета.Ru вчера в 08:15
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС вчера в 05:10
Экономика

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.
Коммерсантъ 12:57
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
РИА Новости 08:13
Политика

Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря

Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
РБК вчера в 15:15
Хоккей

17-летний Аскаров дебютирует в КХЛ за СКА в матче с «Сочи»

Встреча будет проходить сегодня, 27 ноября, начало — в 19:30 мск. В составе СКА в КХЛ дебютирует 17-летний голкипер Ярослав Аскаров.
Чемпионат 10:46
Здоровье

Педиатр рассказала, как вырастить здорового и счастливого ребенка

Грудное молоко содержит все питательные вещества, необходимые для здорового роста.
Москва 24 03:34
Происшествия

МВД проведёт проверку по факту суицида в Сочи девушки-следователя

RT на русском 25 ноября в 17:16
Политика

В США призвали признать Крым частью России

Американским политикам следует пересмотреть свое отношение к вопросу Крыма и признать полуостров частью территории России.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Гаджеты

Redmi Note 8T с NFC и 18-ваттной зарядкой поступает в продажу в России

Сегодня в продажу на территории России поступает смартфон Redmi Note 8T, который предлагается в нашей стране в трех цветах: «Сумрачный серый», «Звездный синий» и «Лунный белый».
iXBT.com 16:01
Футбол

Артем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о победе над «Лионом» и об оскорблениях в свой адрес.
Sports.ru 16:48
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:32
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
RT на русском 08:51
Общество

Меланию Трамп освистали во время выступления на молодежном саммите

Мелания Трамп 26 ноября выступала на молодежном саммите в Балтиморе — публика оказала первой леди США не самый теплый прием.
Salt Mag 08:34
Гаджеты

IPhone 12 Pro может получить гибкий OLED-дисплей

Получается, новинки станут немного компактнее. iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут оснащены гибкими OLED-дисплеями и сенсорной технологией Y-Octa, которую поставляет только компания Samsung.
The GEEK 13:07
Политика

Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям

Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
РИА Новости 15:44
Шоу-бизнес

Сын Софии Ротару прокомментировал скандал с певицей

Сын украинской певицы Софии Ротару музыкальный продюсер Руслан Евдокименко высказался о скандале вокруг певицы, разразившемся в СМИ после ее решения выступить в России на новогодних концертах.
Культуромания вчера в 14:03
Космос

Преемник робота «Федора» получил имя «Артем»

Народные новости 25 ноября в 01:29
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия вчера в 07:41
Экономика

Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ

Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
REGNUM вчера в 08:59
Политика

Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова

На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
News.ru вчера в 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное