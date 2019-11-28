Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВ«Лейпциг» ушел от поражения в матче с «Бенфикой» и вышел в плей-офф ЛЧ

«Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Бенфикой» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. В составе португальского клуба отличились Пицци и Винисиус, у хозяева дубль оформил Эмиль Форсберг.
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«Лейпциг» спасся от поражения в матче с «Бенфикой» и обеспечил себе место в плей-офф

Спорт-Экспрессвчера в 16:56

«Бенфика» упустила победу над «РБ Лейпциг», пропустив два гола в концовке

Чемпионатвчера в 16:57

«Лейпциг» ушел от поражения в матче с «Бенфикой» и вышел в плей-офф ЛЧ

Матч ТВвчера в 16:57

«Лейпциг» ушел от поражения в матче с «Бенфикой» и вышел в плей-офф ЛЧ

Sportbox.RUвчера в 16:57

Дубль Форсберга спас «Лейпциг» от поражения в матче с «Бенфикой»

Советский спортвчера в 17:10

«Бенфика» упустила победу над «Лейпцигом» в Лиге чемпионов

РИА Новостивчера в 17:05

«РБ Лейпциг» и «Бенфика» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

RT на русскомвчера в 16:57
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:12, Ашберн
Происшествия

Избивавших детей подростков нашла новосибирская полиция

ГТРК Новосибирск вчера в 01:02
Авто

Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто

На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн рублей.
РБК 01:00
Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
РБК вчера в 23:00
Общество

«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика

Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками.
Газета.Ru вчера в 06:42
Армия и оружие

На Камчатке истребитель МиГ-31 перехватил «нарушителя» границы

Российская газета вчера в 19:47
Экономика

В России предлагают объявить кредитную амнистию

В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.
Комсомольская правда вчера в 03:34
Происшествия

Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии

Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.
RT на русском вчера в 23:01
Политика

«Нафтогаз» считает, что «Газпром» «закрутит вентиль» 1 января

В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»

Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Woman.ru вчера в 01:32
Происшествия

На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»

Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
РИА Новости вчера в 07:04
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Футбол

«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Газета.Ru вчера в 14:54
Армия и оружие

Россия модернизирует для ОАЭ зенитные комплексы «Панцирь»

В ноябре в ОЭА прошел ависалон Dubai AirShow — 2019, в рамках которого глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил о переговорах российской стороны ОАЭ по вопросам модернизации экспортной версии зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», стоящих на вооружении арабской страны.
Военное дело вчера в 08:33
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы

Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери, которая в результате автомобильной аварии впала в кому.
ФАН вчера в 21:42
Политика

Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря

Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
РБК 26 ноября в 15:15
Политика

Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях

По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).
Lenta.ru вчера в 16:58
Футбол

Футболиста «Базеля» не пустили в Россию на матч с «Краснодаром»

Как ранее сообщали «Кубанские новости», 28 ноября «Краснодар» домашний матч проведет в рамках Лиги Европы: в пятом туре группового этапа «быков» ожидает матч против швейцарского «Базеля».
Кубанские новости вчера в 13:15
Происшествия

Еще один взрыв произошел на химзаводе в Техасе

REGNUM вчера в 18:19
Происшествия

В Приморье застрелили казачьего атамана

Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
РИА Новости вчера в 21:34
Общество

В Госдуме объяснили отмену выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT отмену с 1 января 2020 года ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет.
RT на русском 26 ноября в 09:55
Политика

Глава МИД Украины раскритиковал Apple за «российский Крым»

Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую корпорацию Apple за то, что ее сервисы начали отображать Крым территорией Российской Федерации.
Вести.Ru вчера в 19:25
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря

Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Игромания.ру вчера в 10:37
Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд 26 ноября в 10:14
Общество

Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
Lenta.ru вчера в 22:25
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
ТАСС 26 ноября в 05:10
Общество

В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
Rambler News Service 26 ноября в 03:54
Авто

Китайская компания Lifan оказалась на грани исчезновения

Что касается проблема китайской компании, то стало известно, что производство Lifan в Китае простаивает на протяжение нескольких месяцев, и пока неясно, заработает ли завод вновь, а продажи на домашнем рынке падают в течение последних лет: по итогам 2018 года они составили 58 тысяч.
32CARS.ru вчера в 07:47
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Спорт БИЗНЕС Online 26 ноября в 07:20
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

Американским инспекторам в рамках выполнения договора СНВ-3 показали ракетный комплекс "Авангард", сообщили в Минобороны.
РИА Новости 26 ноября в 15:34
Политика

Польский депутат призвал власти страны прекратить злить Россию

Депутат польского парламента Кшиштоф Босак обратился к властям страны с призывом поменять подход к внешней политике и политике безопасности.
Российская газета вчера в 20:02
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