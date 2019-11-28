«Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Бенфикой» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. В составе португальского клуба отличились Пицци и Винисиус, у хозяева дубль оформил Эмиль Форсберг.

«Лейпциг» ушел от поражения в матче с «Бенфикой» и вышел в плей-офф ЛЧ

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