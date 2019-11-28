Лига чемпионов

RT на русскомRT на русском«РБ Лейпциг» и «Бенфика» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

Немецкий «РБ Лейпциг» сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии и завершилась со счётом 1:2. В составе гостей отличились Пицци и Винисиус Мораис на 20-й и 59-й минутах.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«РБ Лейпциг» избежал поражения от «Бенфики», проигрывая 0:2 до 90-й минуты

Sport24.ru17:00

«Лейпциг» спасся от поражения в матче с «Бенфикой» и обеспечил себе место в плей-офф

Спорт-Экспресс16:56

«Бенфика» упустила победу над «РБ Лейпциг», пропустив два гола в концовке

Чемпионат16:57

«Лейпциг» ушел от поражения в матче с «Бенфикой» и вышел в плей-офф ЛЧ

Матч ТВ16:57

«Лейпциг» ушел от поражения в матче с «Бенфикой» и вышел в плей-офф ЛЧ

Sportbox.RU16:57

Дубль Форсберга спас «Лейпциг» от поражения в матче с «Бенфикой»

Советский спорт17:10

«Бенфика» упустила победу над «Лейпцигом» в Лиге чемпионов

РИА Новости17:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 20:40, Ашберн
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Вести.Ru 10:52
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
REGNUM 16:55
Общество

Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Коммерсантъ 05:42
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости 11:13
Футбол

Зенит — Лион 2:0

Lenta.ru 14:46
Политика

Путин прибыл в Бишкек, где примет участие в заседании глав стран ОДКБ

РИА Новости 19:50
Политика

Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге

Президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Газета.Ru 18:37
Происшествия

В Техасе прогремел взрыв на химзаводе

На нефтехимическом заводе в Порт-Нечес, американский штат Техас, прогремел мощный взрыв.
Известия 03:37
Происшествия

Семь пострадавших в Доминикане россиян вылетели в Москву

Семь российских туристов, пострадавших в аварии в Доминикане, вылетели в Москву, сообщило посольство России в Венесуэле на своей странице в Facebook.
РБК 20:12
Общество

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
BFM.ru 11:26
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
ТАСС вчера в 05:10
Культура

Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

OvideO.ru 13:25
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Коммерсантъ 14:33
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
RuNews24.ru вчера в 14:58
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу реки Индигирки в Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире.
Профиль 14:00
Армия и оружие

Турецкие СМИ опубликовали видео испытаний С-400 на истребителях F-16

На представленном видео показано, как американский истребитель F-16 выполняет полёты на различных высотах вблизи работы ЗРК.
REGNUM 19:45
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

РБК 15:55
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

РИА Новости вчера в 15:34
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Газета.Ru 16:02
Общество

Названа стоимость новогодних корпоративов Ротару в России

Представители украинской певицы Софии Ротару озвучили стоимость новогодних корпоративов знаменитости в России.
iReactor 12:47
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Коммерсантъ 11:19
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru 09:39
Политика

Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям

Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
РИА Новости 15:44
Политика

Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР

По мнению автора, даже при отсутствии прогресса в развитии науки и техники СССР оставался бы второй сильнейшей страной в мире.
РИА Новости 18:40
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Газета.Ru 09:06
Политика

Матвиенко назвала главный вызов, с которым столкнулась Россия

Председатель Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Валентина Матвиенко назвала главный вызов, с которым столкнулась Россия.
Газета.Ru 18:56
Общество

Обязательную сертификацию лекарств отменили в России

Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:28
Общество

Школьницу из Новосибирска избили после инцидента с чаепитием

Школьницу из Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за того, что родители не сдали деньги, избили одноклассники, рассказала ее мама.
Взгляд.ру 12:41
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Экономика

В России могут объявить кредитную амнистию

С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
9111.ru 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное