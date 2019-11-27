Лига чемпионов

MetaratingsMetaratings«Бенфика» упустила победу над «РБ Лейпциг» в добавленное время

«Бенфика», которая является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, на выезде не смогла переиграть немецкий клуб «РБ Лейпциг», ведя со счётом 2:0 по ходу игры. Отметим, что Эмиль Форсберг спас свою команду от поражения, забив на восьмой минуте компенсированного времени.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нагельсман установил рекорд: самый молодой тренер, вышедший в плей-офф Лиги чемпионов

Sport24.ru17:18

«Лейпциг» спасся от поражения в матче с «Бенфикой» и обеспечил себе место в плей-офф

Спорт-Экспресс16:56

«Бенфика» упустила победу над «РБ Лейпциг», пропустив два гола в концовке

Чемпионат16:57

«Лейпциг» ушел от поражения в матче с «Бенфикой» и вышел в плей-офф ЛЧ

Матч ТВ16:57

Наставник «РБ Лейпциг» стал самым молодым тренером, вышедшим в плей-офф ЛЧ

Газета.Ru18:15

«Лейпциг» ушел от поражения в матче с «Бенфикой» и вышел в плей-офф ЛЧ

Sportbox.RU16:57

Дубль Форсберга спас «Лейпциг» от поражения в матче с «Бенфикой»

Советский спорт17:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:03, Ашберн
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Газета.Ru 09:39
Политика

США заявили о готовности продолжить давление на Россию из-за Украины

США планируют продолжить оказывать давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений.
РИА Новости 17:47
Космос

На МКС все туалеты вышли из строя

Говорит Москва 04:20
Происшествия

Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство

Демонстранты подожгли здание консульства Ирана в иракском городе Наджаф, сообщают местные СМИ.
Интерфакс 18:00
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова отменила концерт в Мурманске

NewInform 07:02
Хоккей

17-летний Аскаров дебютирует в КХЛ за СКА в матче с «Сочи»

Встреча будет проходить сегодня, 27 ноября, начало — в 19:30 мск. В составе СКА в КХЛ дебютирует 17-летний голкипер Ярослав Аскаров.
Чемпионат 10:46
Здоровье

Диетолог напомнила о разном влиянии чая на здоровье

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о разном влиянии чая на здоровье людей.
Известия 08:21
Шоу-бизнес

Возлюбленный Евгении Феофилактовой оказался женат

Возлюбленный Евгении Феофилактовой оказался женат Всплыла нелицеприятная правда о новом женихе Евгении Феофилактовой.
Экспресс газета 03:58
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

РБК 15:55
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
RT на русском 08:51
Политика

Украинцев возмутило вранье Зеленского о пожилых гражданах страны

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин не будет исполнять обещание президента страны Владимира Зеленского об отмене платы за ЖКХ для граждан старше 70 лет.
Утро.ru 12:48
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Энергетика

Нефтепровод ВСТО вышел на максимальную мощность

Коммерсантъ 03:26
Футбол

Букмекеры: «Челси» обыграет «Валенсию» в матче Лиги чемпионов

27 ноября «Валенсия» примет «Челси» в матче группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет на стадионе «Месталья» и начнется в 20:55.
Bookmaker-ratings.ru 07:50
Кино

Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»

Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Киноафиша России вчера в 05:13
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем вчера в 01:47
Здоровье

Меняли сроки годности на продуктах питания ветеринарные врачи из ЕАО

Аналогичное нарушение допущено ветеринарным врачом ОГБУ «Смидовичская райветстанция», которая так же оформила документы на «Молоко сырое» через пять дней после окончания срока годности продукции.
Город на Бире 01:30
Футбол

Малком заявил, что не сталкивался с расизмом в России

Бразильский футболист «Зенита» опроверг информацию, согласно которой его оскорбляли в России на расовой почве.
Metaratings 15:33
Культура

Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

OvideO.ru 13:25
Политика

Украинский генерал заявил об «уязвимости» Крымского моста

Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Крымский мост уязвим для ударов с воздуха.
Известия 10:50
Происшествия

Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе

Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
Известия 17:46
Кино

Том Хиддлстон в действительности никогда не пытался получить роль Локи

REGNUM 06:52
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка, пишут СМИ

Британские журналисты считают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка.
iReactor 18:10
Политика

МИД Украины раскритиковал Apple за отображение Крыма как российского

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за то, что она отобразила Крым как российскую территорию.
Коммерсантъ 16:38
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Политика

Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
ТАСС 18:20
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Кино

Представлен ранний прогноз по стартовым сборам «Звездных войн 9»

Напомним, что седьмой эпизод собрал за тот же период 248 миллионов долларов, а восьмой - 220 миллионов долларов.
Kinonews.ru 14:42
Спорт

МОК возложил всю вину за допинговый скандал на власти России

По заявлению МОК, ранее опубликованный доклад Всемирного антидопингового агентства (WADA, ВАДА) возлагает всю вину за порчу данных московской антидопинговой лаборатории исключительно на российские власти.
Красная весна вчера в 11:36
Экономика

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
Коммерсантъ 17:49
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное