Лига чемпионов
Metaratings«Бенфика» упустила победу над «РБ Лейпциг» в добавленное время
«Бенфика», которая является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, на выезде не смогла переиграть немецкий клуб «РБ Лейпциг», ведя со счётом 2:0 по ходу игры. Отметим, что Эмиль Форсберг спас свою команду от поражения, забив на восьмой минуте компенсированного времени.
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