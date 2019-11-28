Немецкий «РБ Лейпциг» сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии и завершилась со счётом 2:2. В составе гостей отличились Пицци и Винисиус Мораис на 20-й и 59-й минутах.

Спорт день за днем

«РБ Лейпциг» и «Бенфика» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

Здоровье Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

Общество В Великобритании допустили отречение Елизаветы II от престола Британская королева Елизавета II может отречься от престола в пользу своего сына Чарльза в течение ближайших 18 месяцев.

Общество Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.

Общество ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».

Политика Макрон ответил на послание Путина о неразмещении ракет в Европе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе и выразил готовность к диалогу на этот счет.

Общество Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $2,6 млрд Международные резервы России по состоянию на 22 ноября составили $542,7 млрд, увеличившись за неделю на $2,6 млрд, или на 0,5%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Происшествия Глава Донецка Ростовской области попал в ДТП Глава Донецка, который находится в Ростовской области, Юрий Тарасенко попал в ДТП в ночь на четверг, 28 ноября.

Политика Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Кемеровский мэр объяснил покупку елки за 18 миллионов рублей Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областного центра Илью Середюка, решение поставить новую елку было принято потому, что старая, с трехлетним гарантийным сроком, уже морально устарела.

Политика Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.

Политика Венгрия намерена препятствовать сотрудничеству НАТО и Украины Посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто в интервью изданию «Главком» повторил недовольство Будапешта украинским законом об образовании, согласно которому языком образовательного процесса в учебных заведениях является только государственный язык.