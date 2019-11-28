Лига чемпионов

RT на русскомRT на русском«РБ Лейпциг» и «Бенфика» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

Немецкий «РБ Лейпциг» сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии и завершилась со счётом 2:2. В составе гостей отличились Пицци и Винисиус Мораис на 20-й и 59-й минутах.
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