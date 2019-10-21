Лига чемпионов
Бомбардир.ру«РБ Лейпциг» и «Зенит» рассудят арбитры из Турции
Назначены судьи на матч «РБ Лейпциг» – «Зенит» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Игру обслужат турецкие арбитры. Главный судья – Али Палабыйык, боковые арбитры – Мустафа Эйисой и Серкан Олгунджан.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
Политика
Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Общество
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
"Трансмашхолдинг" презентовал новый купейный вагон, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка, в апреле.
Здоровье
Врач назвал способы защититься от гриппа и простуды на работе
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" назвал своевременную вакцинацию наиболее эффективным способом защиты от гриппа.
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Общество
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Представитель экс-губернатора сказала РБК, что Дубровский не будет комментировать ситуацию с отменой уголовного дела.
Хоккей
СКА — Нефтехимик 2:3 (Серия буллитов)
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Игры
The Outer Worlds получила высокие оценки критиков
За несколько дней до релиза The Outer Worlds появились первые оценки критиков.
Футбол
Валерий Газзаев: «Вижу у Тедеско великолепные артистические качества»
Отметил бы прежде всего его великолепные артистические качества, которые сделали бы честь любому актеру "Больших и Малых академических театров".
Авто
В России появятся азербайджанские автомобили Khazar SD
Общество
Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда
Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Футбол
Ловчев рассказал о красивом поступке Яшина
Интернет
В WhatsApp появилась новая важная функция
В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Единоборства
Джуниор дос Сантос снялся с боя с Волковым
Экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории Джуниор дос Сантос не сможет провести поединок с Александром Волковым во главе турнира UFC в Москве 9 ноября, сообщает ТАСС.
Политика
Правозащитники попросили нового главу СПЧ проконтролировать жалобы на избиения на акциях протеста
Правозащитная организация «Зона права» попросила нового председателя Совета по правам человека при президенте Валерия Фадеева проконтролировать 32 дела об избиении людей на акциях протеста в 2018-2019 годах в Москве и других городах.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
Музыка
Танцующая на концерте Киркорова бабушка украла сердечко пользователей
На днях в инстаграме Киркорова появилось видео концерта в Сыктывкаре. На сцене вместе с артистом весело отплясывает бабушка.
Происшествия
Друзья рассказали о погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Погибший при прорыве дамбы в Красноярском крае Дмитрий Толипов после школы поступил в речное училище в Красноярске, рассказала "Московскому комсомольцу" его одноклассница Алена.
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Происшествия
В Ангарске водитель иномарки дважды переехал пенсионерку и скрылся
В Ангарске водитель иномарки сбил во дворе дома пенсионерку.
Гаджеты
Intel вдвое снизила цены на HEDT-процессоры Core 9-го поколения
В начале месяца компания Intel снизила цену на 18-ядерный процессор Core i9-10980XE, который стоит сейчас 979 долларов (более 62 тысяч рублей).
Происшествия
Силовики пришли в «Комитет за гражданские права»
Как сообщил The Insider председатель организации Андрей Бабушкин, которого не пустили внутрь, приехавшие в офис силовики пытаются оказать давление на господина Маякова, чтобы тот признался в получении «некой суммы денег».