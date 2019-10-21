Лига чемпионов

Бомбардир.руБомбардир.ру«РБ Лейпциг» и «Зенит» рассудят арбитры из Турции

Назначены судьи на матч «РБ Лейпциг» – «Зенит» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Игру обслужат турецкие арбитры. Главный судья – Али Палабыйык, боковые арбитры – Мустафа Эйисой и Серкан Олгунджан.
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Турецкий арбитр Палабыйык будет работать на матче «Лейпциг» — «Зенит»

Sport24.ru05:51

Турецкий арбитр обслужит матч «Лейпциг» — «Зенит»

Спорт-Экспресс05:18

Матч «РБ Лейпциг» – «Зенит» обслужат арбитры из Турции

Sports.ru05:45

Турецкий арбитр рассудит матч «Зенита» с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов

Матч ТВ05:38

Турецкий арбитр рассудит матч «Зенита» с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов

Sportbox.RU05:38

Турок Палабийик назначен на матч «РБ Лейпциг» – «Зенит»

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