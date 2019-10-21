Лига чемпионов
Бомбардир.ру«РБ Лейпциг» и «Зенит» рассудят арбитры из Турции
Назначены судьи на матч «РБ Лейпциг» – «Зенит» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Игру обслужат турецкие арбитры. Главный судья – Али Палабыйык, боковые арбитры – Мустафа Эйисой и Серкан Олгунджан.
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