Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов

РБ Лейпциг — Зенит
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ред Булл Арена»
8′
Вильмар Барриос
25′
Ярослав Ракицкий
Тимо Вернер
Матеус Кунья
46′
Конрад Лаймер
49′
Марсель Забитцер
59′
65′
Олег Шатов
Йордан Осорио
Адемола Лукман
Юссуф Поульсен
69′
75′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
82′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Конрад Лаймер
Диего Демме
86′
Немецкий "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл петербургский "Зенит" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Газета.Ru" - о первом поражении команды Сергея Семака в нынешнем розыгрыше главного европейского клубного турнира.
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