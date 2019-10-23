Лига чемпионов

ИзвестияИзвестия«Лейпциг» одержал волевую победу над «Зенитом» в Лиге чемпионов

РБ Лейпциг — Зенит
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ред Булл Арена»
8′
Вильмар Барриос
25′
Ярослав Ракицкий
Тимо Вернер
Матеус Кунья
46′
Конрад Лаймер
49′
Марсель Забитцер
59′
65′
Олег Шатов
Йордан Осорио
Адемола Лукман
Юссуф Поульсен
69′
75′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
82′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Конрад Лаймер
Диего Демме
86′
Петербургский «Зенит» проиграл немецкому «Лейпцигу» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Германии в среду, 23 октября завершилась со счетом 2:1. При этом российский клуб выигрывал после первого тайма. Гол на 25-й минуте забил Ярослав Ракицкий.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

Сражение на «Ред Булл-Арене» в видеообзоре матча «Лейпциг» - «Зенит»

Sport.ru15:58

Проклятый «Лейпциг». «Зенит» бился, но снова проиграл в Германии

Спорт-Экспресс15:30

«Зенит» потерпел поражение от «Лейпцига» в Лиге чемпионов

Невские Новости15:09

Защитник «РБ Лейпциг» объяснил победу над «Зенитом»

Газета.Ru18:30

«Зенит» проиграл впервые за 25 дней после трех побед с общим счетом 12:3

Sports.ru15:02

Защитник «РБ Лейпциг»: мы были лучше «Зенита» и забили два красивых гола

Чемпионат17:52

Новости дня на Nevasport: поражение «Зенита», проблемы Подчуфаровой и травма Ткачева

Нева Спорт15:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 22:19, Ашберн
Гаджеты

Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Игромания.ру вчера в 08:53
Шоу-бизнес

Анна Снаткина по совету Сергея Безрукова похудела на 10 килограммов

Анна Снаткина рассказала журналистам о совете Сергея Безрукова. Оказалось, что однажды благодаря актеру она похудела на 10 килограммов.
OAnews 02:25
Здоровье

ВОЗ одобрил антиалкогольную кампанию Минздрава России

ВОЗ подсчитал, что общее употребление алкоголя на душу населения в России в 2003–2016 годах упало на 43 процента: зарегистрированное — на 40 процентов, незарегистрированное — на 48 процентов.
Бесспорно RU 14:25
Происшествия

Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

Россиянка Нелли Лаптева впала в кому на отдыхе в турецкой Анталье. Об этом 23 октября сообщило издание E1.
Известия 13:07
Армия и оружие

На Украине признали бесполезность своих бронекатеров

Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.
РИА Новости вчера в 18:18
Кино

Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel

В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv 05:52
Кино

У сериала «Триада» анонсировали 2-й сезон

Вокруг ТВ вчера в 18:00
Автоспорт

Результаты пилотов «Рено» исключены из протокола Гран-при Японии

Результаты пилотов команды "Рено" Нико Хюлькенберга и Дэниела Риккьярдо исключены из протокола 17-го этапа "Формулы-1" - Гран-при Японии - за нарушение спортивного регламента, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости 16:54
Общество

СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 18:27
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Армия и оружие

Курды обвинили Турцию в применении фосфора

РЕН ТВ 19:20
Кино

Объявлены имена актеров-номинантов на премию «Оскар»

Мойка78 21:33
Музыка

Розенбаум перепел песню Бузовой

Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.
Inc-news.ru 17:59
Происшествия

Два вертолета столкнулись в Техасе

Российская газета 18:34
Общество

Губернатор Приморья поднял себе зарплату на 200 тыс. рублей в месяц

Согласно проекту, зарплата губернатора в 2020 году составит 7,25 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем он получает сейчас.
REGNUM 04:17
Здоровье

В Омской области выросла заболеваемость чесоткой

На 100 тысяч населения в 2019 году приходилось 14 303 зарегистрированных заболевших, что составляет 14,3 %. В то же время специалисты отмечают рост кишечными вирусными инфекциями, острыми вирусными гепатитами А и С, эпидпаротитом, чесоткой и коклюшем.
РИА СуперОмск 21 октября в 02:20
Общество

Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег

Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Газета.Ru 02:18
Кино

Минкульт опубликовал «доску позора» кинематографистов

Министерство культуры и Фонд кино опубликовали «черный список» кинематографистов.
Культуромания 01:47
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Космос

Над Антарктидой озоновая дыра стала рекордно маленького размера

Находящаяся над Антарктидой озоновая дыра стала уменьшаться в размерах.
В городе R вчера в 15:59
Политика

Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами

Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета 20:40
Происшествия

Во Владивостоке два человека погибли при пожаре на кладбище

РИА Новости 21:42
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

REGNUM 05:53
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
РИА Новости 05:38
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину

В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.
Paparazzi.ru вчера в 04:34
Политика

Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента

Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Российская газета 17:28
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В ноте, подписанной 22 октября 2019 года заместителем главы Минпромторга России Олегом Рязанцевым и адресованной министру обороны Армении Давиду Тонояну, говорится, что заявка на участие ORSIS в данном тендере была "без веских оснований отклонена", а сама компания "немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков" Вооруженных сил Армении.
РИА Новости 20:03
Общество

Штрафы за недолив топлива ужесточат в 2021 году, пишут СМИ

Минпромторг рассчитывает, что оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС введут 2021 году, передают "Известия".
Газета.Ru 21:38
Политика

AP: Зеленский пытался избежать давление Трампа еще до инаугурации

Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru 19:53
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито

МК-Спорт 03:29
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное