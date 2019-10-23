Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов

РБ Лейпциг — Зенит
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ред Булл Арена»
8′
Вильмар Барриос
25′
Ярослав Ракицкий
Тимо Вернер
Матеус Кунья
46′
Конрад Лаймер
49′
Марсель Забитцер
59′
65′
Олег Шатов
Йордан Осорио
Адемола Лукман
Юссуф Поульсен
69′
75′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
82′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Конрад Лаймер
Диего Демме
86′
Немецкий "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл петербургский "Зенит" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Газета.Ru" - о первом поражении команды Сергея Семака в нынешнем розыгрыше главного европейского клубного турнира.
Читать в источнике
Комментировать64

Подробнее о событии

Пушки Ракицкого оказалось мало: «Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче ЛЧ

МК-Спортвчера в 17:33

Кунья: «Зенит» и «Локомотив» — самые популярные российские клубы в Бразилии

Чемпионатвчера в 15:59

«Зенит» потерпел поражение от «Лейпцига» в Лиге чемпионов

Невские Новостивчера в 15:09

«Зенит» не удержал победу в Лейпциге

Спорт день за днемвчера в 14:51

Депай забил за «Лион» в 3-м матче ЛЧ подряд. Он поучаствовал в 6 из 8 последних голов клуба в турнире

Sports.ruвчера в 16:48

Проклятый «Лейпциг». «Зенит» бился, но снова проиграл в Германии

Спорт-Экспрессвчера в 15:30

Сражение на «Ред Булл-Арене» в видеообзоре матча «Лейпциг» - «Зенит»

Sport.ruвчера в 15:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 01:05, Вашингтон
Политика

Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами

Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета вчера в 20:40
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК вчера в 06:34
Политика

Зеленский обеспокоился давлением со стороны Трампа еще до инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский еще в мае 2019 года был обеспокоен возможным давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа с целью инициировать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает Associated Press со ссылкой на три осведомленных источника.
Интерфакс вчера в 19:33
Здоровье

Врач назвал признаки гипертонического криза

Заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов рассказал в интервью "Вечерней Москве", как распознать гипертонический криз и в каком случае нужно вызывать скорую.
РИА Новости вчера в 08:43
Интернет

Хакеры замаскировали вирусы под бухгалтерские файлы

После летних отпусков российские компании столкнулись с массовой рассылкой вредоносных программ под видом бухгалтерских документов.
Телеканал 360° вчера в 22:14
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Газета.Ru 00:04
Автоспорт

Пилоты «Рено» были исключены из итогового протокола Гран-при Японии

LiveResult.Ru вчера в 21:20
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Политика

Сноуден считает, что Америка будет вмешиваться в российские выборы

В начале второго квартала этого года был опубликован доклад Роберта Мюллера, в котором спецпрокурор США утверждал о влиянии российских властей в выборы Президента США 2016 года.
ГЛАС.RU вчера в 17:49
Политика

CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
РИА Новости вчера в 09:33
Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.
Известия вчера в 23:49
Кино

Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров

Вести.Ru вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава опубликовала откровенные фото

На снимках Варнава позирует сидя боком к камере и прикрывает отдельные части тела руками и бедрами.
Волга-Медиа 00:45
Авто

Nissan показал электрокроссовер Ariya

Компания Nissan на автосалоне в Токио представила новый концепт-кар Ariya, который в скором времени превратится в серийный электрический кроссовер.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Политика

Окружение Зеленского в Японии «порвало» соцсети

Пользователи соцсетей оставляют довольно много негодующих отзывов и шуток под видео.
Deita.ru вчера в 22:30
Общество

СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 18:27
Происшествия

Бастрыкин поручил разобраться с убийством двух девушек в Екатеринбурге

Известия вчера в 17:27
Авто

В России скоро появятся азербайджанские автомобили Khazar SD

Как пишет издание «Trend» со ссылкой на посла Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнова, первая партия автомобилей Khazar, состоящая из 10 единиц, будет импортирована в РФ в ближайшее время.
Тарантас Ньюс 22 октября в 04:00
Политика

Республиканцы помешали слушаниям в Конгрессе США в рамках импичмента

На пять часов позже запланированного начались закрытые слушания в Палате представителей Конгресса США из-за акции протестующей группы конгрессменов-республиканцев, 23 октября сообщает The Washington Post.
Красная весна вчера в 19:00
Общество

Названы утренние привычки, которые помогут убрать жир на животе

Российская газета вчера в 00:58
Армия и оружие

Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР

Бомбардировщики провели в воздухе более 13 часов, преодолев свыше 11 тысяч километров.
РИА Новости вчера в 12:51
Происшествия

Таиланд подождет: двух дебоширов задержали в аэропорту «Толмачево»

Вести.Ru вчера в 23:51
Спорт

Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией

Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru вчера в 10:57
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Политика

Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны

Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 15:31
Общество

Число погибших в ходе беспорядков в Чили достигло 18

ТАСС вчера в 10:28
Шоу-бизнес

Игорь Петренко изменял первой жене с актрисой Екатериной Климовой

Известный российский актер Игорь Петренко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался в том, что изменял свой первой супруге Ирине Леоновой, родившей ему двоих детей, с Екатериной Климовой, в которую он влюбился с первого взгляда.
RuNews24.ru 22 октября в 06:08
Политика

Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru 21 октября в 13:28
Общество

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 22 октября в 19:17
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное