Футбол
Чемпионат«РБ Лейпциг» со счётом 8:0 обыграл «Майнц» в матче чемпионата Германии
В матче 10-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Майнц». Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 8:0 в пользу хозяев. Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер оформил хет-трик и стал автором трёх результативных передач.
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