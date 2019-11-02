Футбол

ЧемпионатЧемпионат«РБ Лейпциг» со счётом 8:0 обыграл «Майнц» в матче чемпионата Германии

В матче 10-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Майнц». Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 8:0 в пользу хозяев. Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер оформил хет-трик и стал автором трёх результативных передач.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Юнион Берлин» – «Герта»: прогноз на матч 10-го тура Бундеслиги

ODDS.ruвчера в 12:19

«Лейпциг» перед «Зенитом» забил восемь голов «Майнцу»

Спорт-Экспресс12:19

«Лейпциг» — «Майнц» — 8:0, 2 ноября 2019, обзор матча Бундеслиги

Чемпионат13:20

«Лейпциг» забил 14 голов в последних 2 матчах. Во вторник игра с «Зенитом»

Sports.ru13:12

«Лейпциг» перед матчем с «Зенитом» забил «Майнцу» восемь голов, «Бавария» пропустила пять мячей от «Айнтрахта»

Матч ТВ12:38

Вернер — первый за 18 лет игрок Бундеслиги, забивший трижды и отдавший 3 голевых паса в одной игре

Sport24.ru12:39

«Лейпциг» перед матчем с «Зенитом» забил «Майнцу» восемь голов, «Бавария» пропустила пять мячей от «Айнтрахта»

Sportbox.RU12:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:37, Ашберн
Хоккей

ХК «Трактор» отправил в отставку главного тренера Скудру

Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» отправил в отставку главного тренера команды Петериса Скудру.
RT на русском 16:11
Происшествия

В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

Газета.Ru 13:37
Происшествия

В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии

Руководителя центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева застрелили в Москве, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
РИА Новости 13:37
Кино

Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

ТВ Центр 31 октября в 13:47
Игры

Blizzard показала геймплей Diablo 4

Cyber.sports.ru вчера в 14:25
Общество

Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.
РИА Новости 08:45
Общество

В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову

РИА Новости 15:50
Общество

«Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 11:53
Футбол

Клопп: «„Ливерпуль“ заслужил победу»

Soccer.ru 14:59
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем

РБК 11:04
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев уехал отдыхать с новой возлюбленной в Америку

Востребованный российский телевизионный ведущий Дмитрий Шепелев уехал в США на отдых вместе со своей новой избранницей.
ГлобалМСК.ру 07:53
Происшествия

В Самарской области перевернулся автобус с детьми

Kursk.com 13:42
Футбол

Агент: «У меня было предложение для Дзюбы из Китая. Ему предлагали зарплату 7 миллионов евро»

Предлагали зарплату 7 миллионов евро.
Матч ТВ 16:27
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском 15:51
Политика

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Культура

Мартиросян высмеял Светлакова за слова о цензуре

Ранее Сергей Светлаков высказал мнение, что «Прожекторперисхилтон» закрыли в 2012 году из-за того, что редакторы не позволяли ведущим шутить на все темы.
Культуромания 31 октября в 10:20
Музыка

Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Футбол

«Барселона» уступила в гостях «Леванте»

Советский спорт 13:21
Спорт

Российские шахматисты победили на командном чемпионате Европы

Мужская сборная России заняла первое место на командном чемпионате Европы по шахматам в грузинском Батуми.
RT на русском 09:44
Происшествия

В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду мальчиком

В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду шестилетним мальчиком, сообщает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 11:06
Происшествия

Подростку из Томска, чью собаку сбила машина, подарили щенка

РИА Новости 06:48
Общество

Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия вчера в 06:13
Религия

Архиепископию западноевропейских приходов объединили с РПЦ

В пятницу, 1 ноября, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом был подписан указ о единстве Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью.
News.ru вчера в 11:14
Гаджеты

Все пять датчиков камеры Xiaomi CC9 Pro крупно на одной картинке

Глава Xiaomi Лей Цзунь (Lei Jun) опубликовал в Weibo рендер основной камеры перспективного Xiaomi CC9 Pro, однако картинка эта необычная – на ней отсутствует задняя панель.
iXBT.com 04:30
Наука

Инженеры создали жилет для управления роботами

ToDay News Ufa 14:52
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Гаджеты

Утечка: AMD готовит ещё минимум три версии карт на Navi 14

На сей раз в репозитории agd5f/linux обнаружилась новая запись, которая подтверждает выход сразу пяти видеокарт на базе графического процессора AMD Navi 14.
Игромания.ру 08:38
Политика

Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате

Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru 10:37
Общество

Создатели Call of Duty Modern Warfare отрицают демонизацию русских

Новая часть Call of Duty вышла ровно неделю назад, но уже успела стать причиной множества скандалов, в первую очередь связанных с явной демонизацией русских в игре.
Ferra вчера в 11:32
Хоккей

«Локомотив» обыграл СКА в матче КХЛ

Ярославский "Локомотив" в гостях нанес поражение санкт-петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 12:40
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное