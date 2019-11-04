Лига чемпионов

АБНАБН«РБ Лейпциг» вылетел в Петербург на матч с «Зенитом»

Зенит — РБ Лейпциг
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Немецкий футбольный клуб «РБ Лейпциг» вылетел в Санкт-Петербург на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Пресс-служба немецкого клуба опубликовала фотографии из аэропорта.
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