Лига чемпионов
Piter.tv«РБ Лейпциг» вылетел в Петербург на встречу с «Зенитом»
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Немецкая команда "РБ Лейпциг" уже отправилась в Северную столицу. Об этом сообщили в их пресс-службе. Напомним, что матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдет в Петербурге на "Газпром Арене" уже завтра, 5 ноября.
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