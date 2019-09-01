Экономика

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыРЭЦ и ВТБ запустили программу для развития экспортного потенциала МСП

Российский экспортный центр (РЭЦ) и банк ВТБ при поддержке Школы экспорта РЭЦ запустили совместную акселерационную программу для развития экспортного потенциала предприятий среднего и малого бизнеса.
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ВЭФ-2019: РЭЦ и ВТБ запустили экспортный акселератор для МСБ

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