Экономика
Будущее России. Национальные проектыРЭЦ и ВТБ запустили программу для развития экспортного потенциала МСП
Российский экспортный центр (РЭЦ) и банк ВТБ при поддержке Школы экспорта РЭЦ запустили совместную акселерационную программу для развития экспортного потенциала предприятий среднего и малого бизнеса.
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РЭЦ и ВТБ запустили программу для развития экспортного потенциала МСП
Будущее России. Национальные проектывчера в 21:49
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
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Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Павел 9pasha Хвастунов может продолжить карьеру в Natus Vincere.
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RT на русском 03:20
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News.ru вчера в 13:00
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В Вологодской области возбудили дело после пропажи двухлетней девочки
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В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
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ЕС приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и целого ряда овощей с Украины.
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Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета The Miami Herald.
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В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
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