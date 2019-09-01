Экономика
Будущее России. Национальные проектыРЭЦ и ВТБ запустили программу для развития экспортного потенциала МСП
Российский экспортный центр (РЭЦ) и банк ВТБ при поддержке Школы экспорта РЭЦ запустили совместную акселерационную программу для развития экспортного потенциала предприятий среднего и малого бизнеса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
РЭЦ и ВТБ запустили программу для развития экспортного потенциала МСП
Будущее России. Национальные проектывчера в 21:49
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 05:56, Вашингтон
Кино
Стала известна дата премьеры сиквела «Tomb Raider: Лара Крофт»
Moi-portal.ru 05:20
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Интерфакс 04:54
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Недвижимость
Спрос на загородное жилье вырос на 9% за год
В настоящее время на подмосковной загородной «вторичке» в продаже находится 38 572 объекта, что на 29% меньше, чем было в начале осени прошлого года.
Интерфакс 05:31
Политика
Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit
Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:39
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Футбол
Матосас покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики от скуки
Уругвайский тренер аргентинского происхождения Густаво Матосас признался, что покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики по футболу, потому что ему стало скучно.
РИА Новости 03:33
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:23
Политика
Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении
Процесс внесения изменений в операционную деятельность ОАК, вероятно, приведет к масштабной реформе в авиастроении, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.
РИА Новости 00:47
Политика
Памфилова допустила закладывание «крючочков» в подписях оппозиционеров
Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью «Коммерсанту» не исключила специально допущенных нарушений при сборе подписей кандидатов в Мосгордуму от внесистемной оппозиции.
РБК 03:40
Здоровье
Исследование: Заболеваемость ВИЧ снижается в Африке и растет в России
Наибольший прирост смертности за минувшее десятилетие наблюдается в Грузии (на 17,6%), заболеваемости — в России (13,2%) и Казахстане (12,1%).
Православие и Мир вчера в 10:47
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о новой вакцине от гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о новой вакцине, которая сможет защитить сразу от четырех штаммов гриппа, пишет газета «Известия».
Аргументы и Факты вчера в 21:14
Общество
Скворцова отреагировала на закон о продаже алкоголя до 21 года
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что ждет вступления в силу закона, который будет запрещать людям до 21 года покупать алкоголь.
Газета.Ru 05:17
Футбол
Сын двукратного чемпиона мира Кафу умер, играя в футбол
В семье известного бразильского футболиста, двукратного чемпиона мира Кафу случилось несчастье.
Вести.Ru 04:30
Футбол
«Зенит» стал лидером по размерам премиальных в чемпионате России
Петербургский «Зенит» стал лидером Российской премьер-лиги по размеру премиальных.
Петербургский дневник 03:54
Политика
Минск и Москва подпишут документы по интеграции к 8 декабря
Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что программные документы по интеграции Белоруссии и России будут подписаны к 8 декабря, несмотря на остающиеся спорные вопросы.
ТАСС 04:20
Единоборства
Нурмагомедов раскрыл план на бой с Порье
Sportbox.RU вчера в 11:19
Экономика
Орешкин: Россия войдет в пятерку крупнейших экономик к 2024 году
Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира раньше 2024 года, для этого есть предпосылки, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА "Новости" в кулуарах Восточного экономического форума.
Газета.Ru вчера в 09:38
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подешевели на 5%
Утром 5 сентября акции "Сургутнефтегаза" быстро дешевеют после ралли последних дней, трейдеры начали фиксировать прибыль на комментариях главы компании Владимира Богданова относительно недавно созданной дочерней структуры для инвестиций в ценные бумаги и последовавшего бурного роста акций "Сургутнефтегаза".
Интерфакс 04:14
Экономика
МСП Банк поддержит проекты на Дальнем Востоке
МСП Банк и Корпорация развития Дальнего Востока заключили соглашение о сотрудничестве в сфере формирования и использования эффективных механизмов финансовой поддержки развития субъектов МСП по приоритетным направлениям развития экономики.
Газета.Ru 04:06
Экономика
«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Футбол
Жена Кокорина уехала на море перед судом по УДО
Газета.Ru 02:50
Происшествия
Против Абызова возбуждено третье уголовное дело
RT на русском 05:41
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Экономика
В России вырастут цены на продукты из-за новых штрафов
Производители продуктов питания предупредили о возможном росте цен из-за новых штрафов.
9111.ru 03:50
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07