Экономика
ТАССРЭЦ поддержит экспортное развитие «Сибура»
Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев и председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов подписали на полях Восточного экономического форума соглашение о сотрудничестве, предусматривающее кредитно-страховую поддержку крупных проектов холдинга с экспортной составляющей, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
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