Экономика

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыРЭЦ и ВТБ запустили программу для развития экспортного потенциала МСП

3 фото
Российский экспортный центр (РЭЦ) и банк ВТБ при поддержке Школы экспорта РЭЦ запустили совместную акселерационную программу для развития экспортного потенциала предприятий среднего и малого бизнеса.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

РЭЦ и ВТБ запустили программу для развития экспортного потенциала МСП

Будущее России. Национальные проектывчера в 21:49

Александра Макарова, ВТБ: «Главный тренд – отказ от доллара»

SIA.ruвчера в 21:29

Россельхозбанк запустил IT-платформу для реализации совместных с РЭЦ акселерационных программ

BFM.ruвчера в 07:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 04:26, Вашингтон
Политика

Путин предложил увеличить выплаты врачам и учителям на Дальнем Востоке

Создать медицинский кластер на Дальнем Востоке и удвоить выплаты для врачей и учителей, приехавших в регион по программе "Земский доктор" и "Сельский учитель", предложил президент на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Российская газета 04:01
Происшествия

Два подростка на Урале готовили массовое убийство

Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками.
Газета.Ru 03:38
Политика

Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя

Скажем, невозможно будет проверить продажу алкоголя несовершеннолетним, привела пример глава Минздрава.
Российская газета 03:10
Происшествия

В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам

В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости 03 сентября в 18:28
Футбол

Глушаков высказался о тренерском тандеме Каррера-Пилипчук в «Спартаке»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», рассказал о работе экс-наставника красно-белых Массимо Карреры и его помощника Романа Пилипчука.
RT на русском 03:17
Транспорт

Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге

В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
REGNUM 00:37
Культура

Дима Билан объяснил свое нежелание возвращаться в «Голос»

iReactor вчера в 23:42
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября.
Известия вчера в 23:34
Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Происшествия

Три грузовика столкнулись на МКАД и наехали на дорожных рабочих

Газета.Ru 02:27
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Политика

Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане

ТАСС вчера в 22:50
Происшествия

Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Здоровье

Челябинский омбудсмен поможет маме, родившей в Турции ребенка

Маргарита Павлова объявили сбор средств для помощи семье, оказавшейся в тяжелой ситуации в чужой стране Уполномоченный по правам человека Челябинской области Маргарита Павлова будет помогать семье, у которой в Турции преждевременно родился мальчик.
АиФ Челябинск 02:19
Общество

Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом

Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM вчера в 00:20
Транспорт

Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона

C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл жестоко обошлись с королевой

Принц Гарри и Меган Маркл нанесли королеве Елизавете II оскорбление, отказавшись приехать в шотландский замок Балморал под надуманным предлогом.
ТВ Центр 03:08
Армия и оружие

МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии

Используемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства, специалисты говорят о применении западных наработок, Москва считает необходимым выработать правовые и технологические меры по борьбе с использованием беспилотных аппаратов террористами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
РИА Новости 03:40
Транспорт

Движение перекроют в центре Москвы из-за празднования Дня города

Вечерняя Москва вчера в 17:54
Общество

Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного

Газета.Ru вчера в 19:19
Политика

Почему Собчак сойдёт с рук её высказывание о Крыме

Политический аналитик Павел Клачков назвал высказывание телеведущей Ксении Собчак о необходимости вернуть Крым Украине абсурдным.
REGNUM 03:55
Единоборства

Нурмагомедов раскрыл план на бой с Порье

Sportbox.RU вчера в 11:19
Кино

Уилл Поултер сыграет одну из главных ролей в сериале «Властелин колец»

РИА Новости 04:08
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru вчера в 01:46
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» на Мосбирже подешевели на 5,4%

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подешевели в ходе торгов на Московской бирже на 5,4%, до 33,13 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:10 мск.
ТАСС вчера в 11:04
Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Политика

На Украине начал работу Высший антикоррупционный суд — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале работы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСУ), сообщил 5 сентября телеканал 112.ua.
REGNUM 04:16
Технологии

Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без спутников

Российская компания «Спейстим», являющаяся создателем ГЛОНАСС, разработала новую систему слежения за людьми и автомобилями.
Дни24 03:58
Происшествия

«Черные ящики» нашли на месте крушения Су-25 на Ставрополье

Газета.Ru вчера в 06:46
Политика

Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали

Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное