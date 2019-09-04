Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев и председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов подписали на полях Восточного экономического форума соглашение о сотрудничестве, предусматривающее кредитно-страховую поддержку крупных проектов холдинга с экспортной составляющей, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Гаджеты Реальные испытания Samsung Galaxy Note 10+ 5G: невероятная скорость передачи данных и ужасная автономность Samsung Galaxy Note 10+ 5G — не первый смартфон с поддержкой 5G, но, вероятно, потенциально один из самых популярных в ближайшее время.

Экономика АФК «Система» не планирует продажу своей доли в компании «Детский мир» АФК "Система" не планирует продажу своей доли в компании "Детский мир", сообщил журналистам основной бенефициар компании Владимир Евтушенков на полях Восточного экономического форума.

Наука Обнаружены следы животного возрастом более 500 миллионов лет В ущельях Янцзы в южном Китае ученые обнаружили окаменелости червеобразного животного, жившего от 551 до 539 миллионов лет назад.

Политика Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.

Общество Этим знакам зодиака повезет этой осенью Каких хороших перемен ожидать по гороскопу с 1 по 30 сентября, рассказали астрологи.

Политика Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с DW Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прежде комментировать ситуацию с Deutsche Welle следует дождаться анализа депутатов Госдумы.

Политика Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.

Политика В Киеве рассказали о страхах Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский находится в заложниках образа героя телесериала «Слуга народа» Голобородько и боится столкнуться с суровой реальностью, заявил в эфире телеканала ZIK украинский политолог Андрей Ермолаев.

Политика Минкомсвязи сообщило о планах локализации производства Huawei в России Минкомсвязи России планирует до конца текущего года договориться с китайской стороной о локализации производства части компонентов компании Huawei на территории РФ.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Политика Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.

Политика Премьер Малайзии заявил, что был бы рад визиту Путина Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил в интервью РИА Новости, что был бы рад принять президента России Владимира Путина в своей стране.

Гаджеты Утверждены спецификации стандарта USB4 Некоммерческая организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила спецификации стандарта USB4.

Политика В России предлагают запретить блокираторы замков ремней безопасности Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает запретить в России использование блокираторов замков ремней безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение депутата на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

Общество Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".

Политика Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.

Политика Демографическую ситуацию на Дальнем Востоке Путин считает тревожной На сегодняшний день демографическая ситуация на Дальнем Востоке остаётся тревожной.

Футбол Форвард «Спартака» оформил хет-трик в матче с молодёжной сборной Боливии Нападающий "Спартака" и сборной Аргентины (до 23 лет) Эсекель Понсе отличился хет-триком в товарищеском матче со сверстниками из Боливии (5:0).

Политика Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.

Политика Экс-глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной страной мира Бывший руководитель Министерства обороны США Джеймс Мэттис назвал причины, по которым считает Пакистан самой опасной страной мира.

Политика Ведущий телеканала «Россия 1» выгнал со съемок украинского политолога Украинского эксперта Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала «Россия 1» за оскорбление в адрес немецкой прессы, сообщает РИА Новости.