Телеканал 360°РЭО выделит 4 млрд рублей на завод по переработке отходов в МагаданеПривлечение средств запланировано посредством размещения облигаций РЭО на Московской торговой бирже в рамках облигационной программы на сумму в 100 миллиардов рублей, пишет rg.ru.InkazanЗапустить новый объект планируется в четвертом квартале 2024 года.Udm-InfoРЭО предоставит концессионеру заем в размере свыше четырех миллиардов рублей под льготную процентную ставку за счет размещения собственных облигаций.NashGorod.ruПланируется вложить в проект 5,7 миллиарда рублей.NashGorod.ruЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°InkazanВосток-МедиаНьюс-ННNashGorod.ruНовостиВолгограда.руUdm-InfoRostov gazetaNewstracker.ruКомсомольская правдаПодробнее о событииРЭО привлечет средства от выпуска облигаций на 100 млрд рублей в новый экопроектМедиаКорСетьвчера в 13:20Под Магаданом построят мусорный завод на средства от выпуска облигацийРоссийская газетавчера в 08:53Самое цитируемоеБуцаев: РЭО вложит 4 млрд рублей в завод по переработке в МагаданеInkazanвчера в 13:34Облигации РЭО помогут запустить новый завод по переработке ТКО под МагаданомNewstracker.ruвчера в 13:29РЭО выделит 4 млрд рублей на завод по переработке отходов в МагаданеТелеканал 360°21:33РЭО выбрал первый проект для финансирования за счет размещения облигаций на бирже ППКUdm-Infoвчера в 13:16РЭО вложит 4 млрд рублей в завод по переработке в МагаданеВосток-Медиавчера в 13:09Зеленое партнерство бизнеса и государства: РЭО вложит 4 млрд рублей инвестиций первых облигаций в завод по переработке в МагаданеКомсомольская правдавчера в 11:00Показать ещёОценить2Поделиться