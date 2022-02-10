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РЭО выделит 4 млрд рублей на завод по переработке отходов в Магадане

Привлечение средств запланировано посредством размещения облигаций РЭО на Московской торговой бирже в рамках облигационной программы на сумму в 100 миллиардов рублей, пишет rg.ru
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Inkazan
Запустить новый объект планируется в четвертом квартале 2024 года.
Udm-Info
РЭО предоставит концессионеру заем в размере свыше четырех миллиардов рублей под льготную процентную ставку за счет размещения собственных облигаций.
NashGorod.ru
Планируется вложить в проект 5,7 миллиарда рублей.
NashGorod.ru

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