Экономика
РИА Новости«РЭП Холдинг» перешел под контроль ГЭХа, сделка по покупке завершена
Структура Газпромбанка завершила продажу производящего энергооборудование "РЭП Холдинга", актив перешел "Газпром энергохолдингу" (ГЭХ), говорится в сообщениях банка и энергокомпании.
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Структура Газпрома закрыла сделку по приобретению компании «РЭП холдинг»
Коммерсантъ Санкт-Петербург02:15
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