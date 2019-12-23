Структура Газпромбанка завершила продажу производящего энергооборудование "РЭП Холдинга", актив перешел "Газпром энергохолдингу" (ГЭХ), говорится в сообщениях банка и энергокомпании.

«РЭП Холдинг» перешел под контроль ГЭХа, сделка по покупке завершена

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