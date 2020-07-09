Коронавирус
КоммерсантъРЭУ: благополучные регионы пострадают от пандемии больше проблемных
Специалисты РЭУ имени Г. В. Плеханова проанализировали, как пандемия отразится на бюджете российских регионов. Они пришли к выводу, что больше всего пострадают регионы, которые считались наиболее благополучными. Выдержки из исследования приводят «Ведомости».
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с чего всё началось
Специалисты РЭУ рассмотрели три сценария развития событий. Согласно первому, «оптимистичному» (для бюджета) сценарию, события будут развиваться по аналогии с кризисом 2008–2009 гг.: региональные власти будут экономить бюджетные деньги, минимизируя программы поддержи производства.Ведомостивчера в 17:11
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