Единоборства
Вокруг ТВРЕН ТВ покажет бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева
Главным продюсером боя и ТВ-трансляции выступил генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин. Поединок Емельяненко и Кокляева стал следствием конфликта, разгоревшегося между бойцами в марте этого года.
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Футбол
РПЛ рассматривает вариант расширения чемпионата до 24 команд
На проходившем на днях совещании руководства РПЛ и представителей клубов лиги было представлено несколько вариантов изменения формата проведения чемпионата России.
Энергетика
Минэнерго прокомментировало идею Киева отдать долг газом
В российской компании отметили, что новый договор может быть подписан, только если обе стороны откажутся от взаимных претензий в международном арбитраже, прекратят судебные разбирательства, а Антимонопольный комитет Украины отменит решение о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции".
Происшествия
В Гааге в результате нападения с ножом ранены несколько человек
В Гааге в центре города неизвестный напал на прохожих с ножом. Три человека ранены, преступнику удалось скрыться.
Футбол
Леонид Слуцкий покинул пост тренера «Витесса»
Российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Витесса".
Культура
Оксана Байрак снимает второй сезон саги «Ничто не случается дважды»
Армия и оружие
В США обеспокоены началом испытаний С-400 в Турции
Начало испытаний в Турции С-400 вызывает беспокойство у США, Вашингтон продолжает обсуждать с Анкарой этот вопрос, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Политика
На Украине увидели растление страны газом
Природный газ растлил Украину и усилил разделение ее населения на бедных и богатых.
Политика
Украина назвала условие рассмотрения прямых поставок газа из России
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал условие рассмотрения прямых поставок газа из России.
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Экономика
Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург
Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Хоккей
Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков за ноябрь
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
Единоборства
Бокс. Михаил Кокляев и Александр Емельяненко оспорят чемпионский пояс
Организаторы поединка российского бойца ММА Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева сообщили, что на кону будет стоять специальный приз.
Политика
Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову
"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
Футбол
Экс-игрок «Арсенала»: «Локо» подослал к нам моделей перед игрой ЛЧ
Бывший защитник "Арсенала" Паскаль Сиган рассказал, как накануне матча Лиги чемпионов с "Локомотивом" в сезоне-2003/04 в московский отель к игрокам приехали топ-модели, чтобы утомить команду.
Авто
В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Политика
Медведев распорядился создать «Большую российскую энциклопедию»
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании Национального научно-образовательного центра "Большая российская энциклопедия".
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Происшествия
Судно с крымчанами на борту задержали в Великобритании
Международная федерация транспортных рабочих (ITF) выясняет все обстоятельства ситуации с задержанием 26 ноября в британском Портленде судна "Джирех" под флагом Нигерии, на борту которого находился российский экипаж.
Политика
Глава ДНР прокомментировал закон о госгранице
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал закон, который устанавливает границы ДНР в пределах Донецкой области.
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
Футбол
Инфантино предложил создать единую африканскую лигу
Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил создать единую африканскую футбольную лигу.
Единоборства
Александр Емельяненко: Пускай Федор на землю опустится
Политика
В Бундестаге дали Украине совет по сохранению транзита газа
Для сохранения роли транзитера газа Киеву следует вовремя платить, а также модернизировать газотранспортную инфраструктуру, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Футбол
Златан Ибрагимович: Мог бы играть за «Милан» до 50 лет
Наука
Почему мужчины болеют раком чаще женщин
Исследователи из австралийского Онкологического центра Питера Маккаллама решили выяснить, почему мужчины страдают от онкологических заболеваний чаще, чем женщины – если, конечно, не брать в расчёт опухоли, связанные с половой системой (в том смысле, что рака шейки матки у мужчин просто быть не может).
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил об отсутствии «российской угрозы»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы или агрессивных действий со стороны России, но рассматривает Москву как «стратегический вызов».
Культура
В Московском Кремле откроется выставка о Петре I
Новая выставка «Петр I. Коллекционер, исследователь, художник» откроется в конце ноября в Московском Кремле.