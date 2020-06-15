Алена Верди обвинялась в семи эпизодах некачественной медицинской деятельности. Девушка занималась пластической хирургией, хотя у нее не было специального образования. В итоге некоторые ее клиентки стали инвалидами, а одна женщина умерла после липосакции.

с чего всё началось

В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает РЕН-ТВ. Ранее сообщалось, что она впала в кому.

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