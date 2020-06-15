Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиРЕН: умерла лжехирург из Краснодара, изуродовавшая пациентов

В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает РЕН-ТВ. Ранее сообщалось, что она впала в кому.
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с чего всё началось

Псевдохирург Алена Верди умерла в клинике Краснодара

Алена Верди обвинялась в семи эпизодах некачественной медицинской деятельности. Девушка занималась пластической хирургией, хотя у нее не было специального образования. В итоге некоторые ее клиентки стали инвалидами, а одна женщина умерла после липосакции.
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
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Авто

Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор

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Стало известно, когда откроются фитнес-центры в Башкирии

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Два региона России отменили парад Победы из-за коронавируса

REGNUM 04:16
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Украина призналась в убийстве начальника управления милиции ЛНР

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Обновление Windows 10 вызвало зелёные и синие линии на экране

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Посла Чехии вызвали в МИД России

Посол Чехии Витезслав Пивонька сегодня, 15 июня, прибудет в МИД России, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих.
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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
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Интернет

«Яндекс» запустил сервис видеозвонков

«Яндекс» объявил о запуске сервиса видеовстреч «Яндекс.Телемост».
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
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Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

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В Петербурге на Адмиралтейских верфях взорвался газ на корабле

Три человека, по предварительным данным, пострадали при взрыве газа на строящемся судне на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.
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В Воронеже нашли сбившего на переходе 2 пешеходов водителя

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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

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