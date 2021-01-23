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ТАСС
ТАСС

РФПИ договорился о производстве вакцины «Спутник V» в Турции

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве вакцины против коронавируса "Спутник V" в Турции, начал процесс трансфера технологий, сообщил ТАСС представитель фонда.В источнике
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РИА Новости

В Турции начнут производство вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса "Спутник V" и начал трансфер технологии, сообщили РИА Новости в фонде.
РИА Новостивчера в 04:01
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В Турции запустят производство вакцины «Спутник V»

Комсомольская правдавчера в 04:43
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Турция будет производить вакцину «Спутник V»

Коммерсантъвчера в 05:28
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В Турции начнут производить российскую вакцину от коронавируса

Lenta.ruвчера в 05:19
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В сети обсудили соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в Турции

REGNUMвчера в 14:39
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РФПИ договорился о производстве вакцины «Спутник V» в Турции

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RT на русском

РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Турции

RT на русскомвчера в 04:18
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В Турции начнут производство вакцины «Спутник V»

РИА Новостивчера в 04:01

Лыжник Большунов упал в скиатлоне и не попал в призовую тройку

Россиянин претендовал на победу, но на последнем спуске упал после столкновения с норвежцем и в итоге показал пятый результат в гонке на 30 км. Первые три места заняли норвежцы: победил Эмиль Иверсен, второй результат у Сьюр Рете, а третьим финишировал Пол Голберг.
Российская газетавчера в 12:42