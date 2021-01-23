Лыжник Большунов упал в скиатлоне и не попал в призовую тройку

Россиянин претендовал на победу, но на последнем спуске упал после столкновения с норвежцем и в итоге показал пятый результат в гонке на 30 км. Первые три места заняли норвежцы: победил Эмиль Иверсен, второй результат у Сьюр Рете, а третьим финишировал Пол Голберг.