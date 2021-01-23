Глава СПЧ не нашел нарушений при задержаниях на незаконных акциях

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что не увидел нарушений во время задержаний на незаконных акциях в субботу, и призвал расследовать призывы к несовершеннолетним участвовать в этих несогласованных акциях.