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ТАСС
ТАСС

РФПИ договорился о производстве вакцины «Спутник V» в Турции

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве вакцины против коронавируса "Спутник V" в Турции, начал процесс трансфера технологий, сообщил ТАСС представитель фонда.В источнике
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РИА Новости

В Турции начнут производство вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса "Спутник V" и начал трансфер технологии, сообщили РИА Новости в фонде.
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В сети обсудили соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в Турции

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РФПИ договорился о производстве вакцины «Спутник V» в Турции

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РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Турции

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