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Газета.Ru
Газета.Ru

РФПИ договорился с турецкой компанией о производстве вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с производителем фармацевтической продукции из Турции о производстве в республике вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Турции начнут производство вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса "Спутник V" и начал трансфер технологии, сообщили РИА Новости в фонде.
РИА Новости04:01
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Турция будет производить вакцину «Спутник V»

Коммерсантъ05:28
Вести.Ru

Турция будет производить российскую вакцину

Вести.Ru05:24
RT на русском

РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Турции

RT на русском04:18
Комсомольская правда

В Турции запустят производство вакцины «Спутник V»

Комсомольская правда04:43
ТАСС

РФПИ договорился о производстве вакцины «Спутник V» в Турции

ТАСС04:36
Lenta.ru

В Турции начнут производить российскую вакцину от коронавируса

Lenta.ru05:19
РИА Новости

В Турции начнут производство вакцины «Спутник V»

РИА Новости04:01

Комплексы «Искандер-М» с 2021 года будут задействованы в операциях ВМФ

Как сообщает издание rossaprimavera. ru, бригады Сухопутных войск, на вооружении которых стоят "искандеры", будут получать информацию о целях от беспилотников ВМФ и впоследствии участвовать в уничтожении определённых целей.
Комплексы «Искандер-М» с 2021 года будут задействованы в операциях ВМФ
Pravda.Ruвчера в 02:48

В «Лужниках» стартовали лётные испытания аэротакси российской компании Hoversurf

Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу мэрии Москвы сообщило, что российская компания Hoversurf на малой арене спорткомплекса «Лужники» начала лётные испытания прототипа беспилотного аэротакси собственной разработки.
3DNewsвчера в 04:13