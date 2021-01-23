РФПИ договорился с турецкой компанией о производстве вакцины «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с производителем фармацевтической продукции из Турции о производстве в республике вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
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В Турции начнут производство вакцины «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса "Спутник V" и начал трансфер технологии, сообщили РИА Новости в фонде.
РИА Новости04:01
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