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Газета.Ru
Газета.Ru

РФПИ договорился с турецкой компанией о производстве вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с производителем фармацевтической продукции из Турции о производстве в республике вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Турции начнут производство вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса "Спутник V" и начал трансфер технологии, сообщили РИА Новости в фонде.
РИА Новостивчера в 04:01
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REGNUM

В сети обсудили соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в Турции

REGNUMвчера в 14:39
Коммерсантъ

Турция будет производить вакцину «Спутник V»

Коммерсантъвчера в 05:28
РИА Новости

В Турции начнут производство вакцины «Спутник V»

РИА Новостивчера в 04:01
Комсомольская правда

В Турции запустят производство вакцины «Спутник V»

Комсомольская правдавчера в 04:43
ТАСС

РФПИ договорился о производстве вакцины «Спутник V» в Турции

ТАССвчера в 04:36
RT на русском

РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Турции

RT на русскомвчера в 04:18
Lenta.ru

В Турции начнут производить российскую вакцину от коронавируса

Lenta.ruвчера в 05:19

Подрядчик нечаянно подтвердил информацию из расследования о «дворце Путина»

Московская фирма ООО «Аэрокомплекс», занимающаяся оснащением аэропортов, на своем сайте подтвердила информацию из расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина».
Подрядчик нечаянно подтвердил информацию из расследования о «дворце Путина»
Русская Планета22 января в 08:26

На Украине признали критическую ситуацию в атомной энергетике из-за долгов

Большое число украинских организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере производства оборудования и деталей для атомных электростанций, пожаловались премьер-министру страны Денису Шмыгалю и исполняющему обязанности министра атомной энергетики Юрию Витренко на критическую ситуацию в отрасли из-за огромных долгов.
NewInformвчера в 01:55

Байден заявил о намерении изменить иммиграционную политику Трампа

Президент США Джо Байден в беседе с мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором заявил, что хочет изменить «драконовскую» иммиграционную политику администрации своего предшественника Дональда Трампа.
Известия16:41

Кандидату в главы офиса НАСА в России отказали в визе

"В ответ на невыдачу российским дипломатам виз в США было принято ответное решение не выдавать визу представителю НАСА, который должен был возглавить офис агентства при посольстве США в России", — сообщил источник агентства РИА "Новости".
Pravda.Ruвчера в 21:36