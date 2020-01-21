Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайской компанией Alibaba намерены выступить с объявлением о создании новой платежной системы на территории России. Объявление планируется сделать в рамках проведения Всемирного экономического форума в Давосе.

Футбол Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита» Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.

Технологии Павел Дуров назвал iCloud инструментом слежки Российский предприниматель Павел Дуров назвал облачный сервис корпорации Apple iCloud инструментом слежки из-за отказа американской компании от планов сквозного шифрования данных пользователей.

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.

Политика Мишустин представил новый состав Правительства 13 человек из прежнего кабинета министров остались не у дел Новоизбранный председатель Правительства России Михаил Мишустин определился с кандидатурами на посты своих заместителей и министров, сообщает "РИА Новости".

Авто Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.

Политика Полпред в ДФО Юрий Трутнев сохранил пост Подписан Указ президента РФ от 21.01.2020 № 22, по которому Юрий Трутнев сохранил свою двойную должность - заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Здоровье Минздрав разработал правила организации центров общественного здоровья Проект Порядка разработан в соответствии с федеральным проектом «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (входит в нацпроект «Демография»).

Культура Актера Виктора Ракова госпитализировали В Москве госпитализировали российского актера театра и кино, певца Виктора Ракова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Финансы Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).

Общество Российский олигарх сравнил реформы Трампа и политику Центробанка РФ Речь президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе говорит о превосходстве его политики над деятельностью российского Центробанка.

Общество Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.

Общество Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров "В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он.

Политика Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.

Политика Медведев поздравил новое правительство с началом работы На своей странице в соцсети «ВКонтакте» политик поздравил новый кабмин с началом работы и пожелал членам правительства эффективного решения важнейших задач, стоящих перед Россией.