Экономика
ГЛАС.RUРФПИ и Alibaba планируют создание новой платежной системы
Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайской компанией Alibaba намерены выступить с объявлением о создании новой платежной системы на территории России. Объявление планируется сделать в рамках проведения Всемирного экономического форума в Давосе.
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Футбол
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Технологии
Павел Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Российский предприниматель Павел Дуров назвал облачный сервис корпорации Apple iCloud инструментом слежки из-за отказа американской компании от планов сквозного шифрования данных пользователей.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Политика
Мишустин представил новый состав Правительства
13 человек из прежнего кабинета министров остались не у дел Новоизбранный председатель Правительства России Михаил Мишустин определился с кандидатурами на посты своих заместителей и министров, сообщает "РИА Новости".
Здоровье
Минздрав назвал китайский вирус биологической угрозой для россиян
Замглавы министерства здравоохранения Сергей Краевой назвал короновирус, зафиксированный в Китае, биологической угрозой для россиян.
Спорт
Матыцин стал новым министром спорта РФ
Президент России подписал указ о назначении Матыцина на пост министра спорта РФ.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером американского проката
Авто
Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой
Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.
Политика
Полпред в ДФО Юрий Трутнев сохранил пост
Подписан Указ президента РФ от 21.01.2020 № 22, по которому Юрий Трутнев сохранил свою двойную должность - заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Кино
Мединский анонсировал рост доли российского кино до 30% в 2020 году
Доля отечественного кино в российских кинотеатрах может составить 30% по итогам 2020 года, объявил на совещании с представителями киноиндустрии и. о. министра культуры Владимир Мединский.
Здоровье
Минздрав разработал правила организации центров общественного здоровья
Проект Порядка разработан в соответствии с федеральным проектом «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (входит в нацпроект «Демография»).
Культура
Актера Виктора Ракова госпитализировали
В Москве госпитализировали российского актера театра и кино, певца Виктора Ракова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Футбол
ФК «Зенит» создаст женскую команду
В женском чемпионате России по футболу вскоре может появиться новая команда.
Общество
Российский олигарх сравнил реформы Трампа и политику Центробанка РФ
Речь президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе говорит о превосходстве его политики над деятельностью российского Центробанка.
Общество
Пресс-секретарь завода в Полярном объяснила слова о «тварях пиндосовских»
Ранее Попова в комментарии к материалу издания «СеверПост» назвала журналистов «тварями пиндосовскими» и отметила, что «таких бойцов «демократии» и свободы слова очень любят спонсировать наши «западные» друзья».
Общество
Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы
Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Общество
Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров
"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он.
Космос
Над Одессой видели спутники компании SpaceX — СМИ
Политика
Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля
Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
Политика
Медведев поздравил новое правительство с началом работы
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» политик поздравил новый кабмин с началом работы и пожелал членам правительства эффективного решения важнейших задач, стоящих перед Россией.
Общество
Sky: принц Гарри и Меган Маркл пригрозили судом канадским папарацци
Как отмечается, поводом для такого заявления стали фотографии, которые были сделаны без разрешения во время прогулки Маркл с сыном в общественном парке Ванкувера.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о новых ракетах ПРО для защиты Москвы
Командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук заявил, что в ближайшее время на вооружение поступят новые ракеты ПРО для защиты Москвы.
Здоровье
На Украине зафиксировали вспышку птичьего гриппа
По данным OIE, вспышка птичьего гриппа началась 18 января в одном из хозяйств села Бугакова Немировского района Винницкой области.
Авто
Datsun обновил в России седан on-DO
Компания Datsun начала продажи обновленного седана Datsun on-DO в России.