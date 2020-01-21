Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUРФПИ и Alibaba планируют создание новой платежной системы

Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайской компанией Alibaba намерены выступить с объявлением о создании новой платежной системы на территории России. Объявление планируется сделать в рамках проведения Всемирного экономического форума в Давосе.
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Alibaba примет участие в создании новой платежной системы в России

Rambler News Service09:47

РФПИ и Alibaba в Давосе объявят о создании новой платежной системы

Коммерсантъ09:36

РФПИ и Alibaba планируют в Давосе объявить о создании новой платежной системы

ТАСС08:43

Глава РФПИ заявил о планах по созданию новой платежной системы с Alibaba

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В РФПИ рассказали о планах создать новую платежную систему с Alibaba

РИА Новости08:54

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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:13, Ашберн
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Подписан Указ президента РФ от 21.01.2020 № 22, по которому Юрий Трутнев сохранил свою двойную должность - заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
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Минздрав разработал правила организации центров общественного здоровья

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Ну вот и назван состав нового Правительства.

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Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
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В женском чемпионате России по футболу вскоре может появиться новая команда.
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Российский олигарх сравнил реформы Трампа и политику Центробанка РФ

Речь президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе говорит о превосходстве его политики над деятельностью российского Центробанка.
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Пресс-секретарь завода в Полярном объяснила слова о «тварях пиндосовских»

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Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы

Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.
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Над Одессой видели спутники компании SpaceX — СМИ

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Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

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Медведев поздравил новое правительство с началом работы

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По данным OIE, вспышка птичьего гриппа началась 18 января в одном из хозяйств села Бугакова Немировского района Винницкой области.
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Datsun обновил в России седан on-DO

Компания Datsun начала продажи обновленного седана Datsun on-DO в России.
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