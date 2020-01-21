Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайской компанией Alibaba намерены выступить с объявлением о создании новой платежной системы на территории России. Объявление планируется сделать в рамках проведения Всемирного экономического форума в Давосе.

Политика Лукашенко назван самым популярным зарубежным политиком у россиян Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с газетой «Известия» рассказал, кто является самым популярным зарубежным политиком у россиян.

Политика В России объявлен новый состав правительства Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.

Политика Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.

Гаджеты Смартфон Redmi K20 Pro Premium резко подешевел Смартфон Redmi K20 Pro Premium оснащён чипом Snapdragon 855+, 12 и 512 ГБ ОЗУ и ПЗУ соответственно.

Политика Рошаль прокомментировал смену министра здравоохранения Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал «Известиям» отставку министра здравоохранения Вероники Скворцовой и назначение главой Минздрава Михаила Мурашко.

Гаджеты Вышло заключительное обновление ОС Windows 7 Компания Microsoft выпустила финальные обновления для операционной системы Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, с 14 января текущего года Windows 7 больше не получать обновлений, а так же перестанут устраняться обнаруженные проблемы, и это серьезно скажется на безопасности «семерки».