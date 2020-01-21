Экономика
ГЛАС.RUРФПИ и Alibaba планируют создание новой платежной системы
Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайской компанией Alibaba намерены выступить с объявлением о создании новой платежной системы на территории России. Объявление планируется сделать в рамках проведения Всемирного экономического форума в Давосе.
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AliExpress Russia упростит механизм покупки в Интернете для российских потребителей
Экономика сегоднявчера в 10:29
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Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Хоккей
ЦСКА в четвертый раз в сезоне победил СКА
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве победил петербургский СКА со счетом 3:2.
Политика
Лукашенко назван самым популярным зарубежным политиком у россиян
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с газетой «Известия» рассказал, кто является самым популярным зарубежным политиком у россиян.
Происшествия
Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски
Фигурное катание
В австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию
В Граце, втором по величине городе Австрии, 22 декабря начинается состязательная программа чемпионата Европы по фигурному катанию.
Политика
В России объявлен новый состав правительства
Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 Pro Premium резко подешевел
Смартфон Redmi K20 Pro Premium оснащён чипом Snapdragon 855+, 12 и 512 ГБ ОЗУ и ПЗУ соответственно.
Политика
Рошаль прокомментировал смену министра здравоохранения
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал «Известиям» отставку министра здравоохранения Вероники Скворцовой и назначение главой Минздрава Михаила Мурашко.
Здоровье
В Китае предупредили о риске быстрого распространения нового вируса
«Существует риск прогрессирующего распространения эпидемии из-за возможных мутаций вируса пневмонии», — цитирует его ТАСС.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР Алексея «Грина»
Армия и оружие
Сегодня отмечается День авиации ПВО России
Общество
«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы
Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Экономика
В ЦБ назвали дату начала работы новой системы накопления пенсий
Новая система пенсионных накоплений (гарантированный пенсионный план — ГПП) может заработать с 2022 года.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Гаджеты
Вышло заключительное обновление ОС Windows 7
Компания Microsoft выпустила финальные обновления для операционной системы Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, с 14 января текущего года Windows 7 больше не получать обновлений, а так же перестанут устраняться обнаруженные проблемы, и это серьезно скажется на безопасности «семерки».
Технологии
Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter
Ранее сообщалось, что пользователи пожаловались на сбои в работе соцсети «ВКонтакте».
Политика
Эффективность управления снизилась более чем в 50 регионах России
Эффективность управления в 2019 году снизилась в 53 субъектах РФ.
Происшествия
В Волгограде полиция задержала лжеюристов, обманувших 50 человек
Полицейские задержали в Волгограде группу лжеюристов, которые заключали фиктивные договоры об оказании юридических услуг, в результате чего пострадали 50 человек на 30 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Футбол
Джано расторг контракт со «Спартаком»
Общество
МВД ищет комика Долгополова после стендапа в Петербурге
Общество
Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал
«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
Происшествия
Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине
В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
Политика
Чайка покидает пост генпрокурора
Футбол
«Челси» в большинстве упустил победу над «Арсеналом»
Армия и оружие
Украинские военные заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки
Общество
Директор школы, где учился Мишустин, рассказала о его юности
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Биатлон
Резцова считает исключение Малышко из сборной правильным шагом
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением об исключении биатлониста Дмитрия Малышко из состава сборной России.
Армия и оружие