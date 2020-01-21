Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUРФПИ и Alibaba планируют создание новой платежной системы

Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайской компанией Alibaba намерены выступить с объявлением о создании новой платежной системы на территории России. Объявление планируется сделать в рамках проведения Всемирного экономического форума в Давосе.
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Alibaba примет участие в создании новой платежной системы в России

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Тренер расстроен решением отдать Кокорина в аренду "Сочи". Сергей Семак заявил о том, что нападающий Александр Кокорин нужен "Зениту".
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В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
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На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров

По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
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Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко был арестован Анапским судом за пьяный дебош в поселке Супсех.
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Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
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Жертвами непогоды в Испании стали четыре человека

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Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

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Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей

Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных премиальных и массовых автомобилей без учета их технических характеристик.
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Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на официальный сайт Apple, в данный момент в онлайн-магазине компании можно заказать восстановленные iPhone XS и iPhone XS Max трех цветов, а также с 63 Гб, 256 Гб и 512 Гб установленной памяти.
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Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к защитнику донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Николаю Матвиенко, утверждает «Команда №1». По данным источника, клубы в данный момент ведут переговоры по трансферу футболиста в январе.
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Влад Бахов знал, что скоро умрет

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Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства

Госдума готова к взаимодействию с обновленным кабмином и ждет от нового состава правительства серьезных изменений в экономической и социальной сфере.
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В виду неспособности конкурировать иным способом с новейшими CPU AMD разработчик вынужден со второго полугодия снизить цены на свои изделия.
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Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
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