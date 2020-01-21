Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUРФПИ и Alibaba планируют создание новой платежной системы

Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайской компанией Alibaba намерены выступить с объявлением о создании новой платежной системы на территории России. Объявление планируется сделать в рамках проведения Всемирного экономического форума в Давосе.
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Alibaba примет участие в создании новой платежной системы в России

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