Экономика
ГЛАС.RUРФПИ и Alibaba планируют создание новой платежной системы
Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайской компанией Alibaba намерены выступить с объявлением о создании новой платежной системы на территории России. Объявление планируется сделать в рамках проведения Всемирного экономического форума в Давосе.
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AliExpress Russia упростит механизм покупки в Интернете для российских потребителей
Экономика сегодня10:29
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Спорт
Путин назначил Олега Матыцина министром спорта
Президент России Владимир Путин назначил Олега Матыцина министром спорта РФ.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Захарова назвала статью премьера Польши о Второй мировой самоубийством
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне "настоящим самоубийством".
Политика
Силуанов, Мутко, Голодец и еще четверо покинули посты вице-премьеров
Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко покинули должности вице-премьеров, некоторые из них остались в составе обновленного правительства России.
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Политика
Объявлен состав нового российского правительства
Владимир Путин назначил министром иностранных дел в новом правительстве Сергей Лаврова. Эту должность Лавров занимает с 2004 года.
Футбол
Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина
Тренер расстроен решением отдать Кокорина в аренду "Сочи". Сергей Семак заявил о том, что нападающий Александр Кокорин нужен "Зениту".
Экономика
Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, заявил глава РФПИ
Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Армия и оружие
Российских военных американцы не пустили к месторождению нефти в Сирии
Политика
Мишустин назвал цели нового правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин озвучил цели нового кабинета министров.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Политика
Юрий Чайка станет полпредом президента в СКФО
Игры
Новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля
Сразу несколько источников Японии сообщили, что новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля, хотя изначально были данные что это случится в конце 2019 года.
Общество
Джефф Безос возглавил список богатейших людей мира
Глава компании Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes.
Шоу-бизнес
Настя Каменских похвасталась идеальной фигурой в Instagram
На странице в Instagram Настя Каменских показала фото, на котором запечатлена в черном купальнике.
Политика
Новым вице-мэром Москвы по строительной политике стал Андрей Бочкарев
Бочкарев занял кресло перешедшего в правительство Марата Хуснуллина.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован на семь суток
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Экономика
На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров
По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
Армия и оружие
Офицер спецназа ДНР убит в Донецке
В Донецке в ночь на вторник застрелен заместитель командира полка спецназа внутренних войск самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Гаджеты
Apple запустила в продажу восстановленные iPhone XS и iPhone XS Max
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на официальный сайт Apple, в данный момент в онлайн-магазине компании можно заказать восстановленные iPhone XS и iPhone XS Max трех цветов, а также с 63 Гб, 256 Гб и 512 Гб установленной памяти.
Общество
Немецкие врачи назвали привычки, повышающие риск развития рака
Немецкие врачи из Центра исследования рака назвали неочевидные факторы, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний.
Общество
Российский суд обязал удалить приложение интернет-магазина iHerb
Ульяновский областной суд обязал компанию-владельца американского интернет-магазина iHerb удалить в России фирменное мобильное приложение, через которое осуществлялась продажа товара, сообщается на сайте прокуратуры региона.
Политика
Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко, который занимает пост мэра Киева.
Здоровье
Врач-эндокринолог назвал суточную норму потребления воды
В комментарии изданию «Аргументы и Факты» специалист заявил, что норма потребления воды на килограмм веса составляет 30–50 миллилитров.
Наука
Ученые назвали главную причину внезапного инфаркта
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
Политика
Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Политика
Воронежский экс-губернатор Гордеев не вошел в правительство России
Бывший губернатор Воронежской области и вице-премьер предыдущего состава правительства РФ Алексей Гордеев не получил места в новом кабмине.
Политика