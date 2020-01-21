Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская компания Alibaba объявят о создании новой платежной системы в России на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия-24».

РФПИ и Alibaba в Давосе объявят о создании новой платежной системы

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