Общество

КоммерсантъКоммерсантъРФПИ и Alibaba в Давосе объявят о создании новой платежной системы

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская компания Alibaba объявят о создании новой платежной системы в России на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия-24».
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РФПИ и Alibaba планируют в Давосе объявить о создании новой платежной системы

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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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