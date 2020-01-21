Общество
КоммерсантъРФПИ и Alibaba в Давосе объявят о создании новой платежной системы
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская компания Alibaba объявят о создании новой платежной системы в России на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия-24».
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Общество
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На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.
Общество
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На портале правовой информации опубликован разработанный Минэкономразвития проект постановления правительства о внесении изменений, которые позволят физическим лицам резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств, пишет РИА Новости.
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