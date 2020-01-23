По данным Crunchbase, с момента основания проект привлек $48 млн. Ранее в CarPrice инвестировали Almaz Capital и Baring Vostok. Кроме того, РФПИ вместе с партнерами из Франции и Ближнего Востока инвестирует в сервис по доставке продуктовых наборов еды Elementarее.

РФПИ и Baring Vostok инвестируют в CarPrice и сервис по доставке еды

Наука Китайские ученые назвали возможный источник коронавируса Человек мог заразиться неизвестным ранее коронавирусом от змеи, предположили китайские ученые, передает газета South China Morning Post со ссылкой на статью, опубликованную в Journal of Medical Virology.

Происшествия В Херсоне подожгли офис «Партии Шария» Неизвестные подожгли офис областной ячейки "Партии Шария" в Херсоне, политсила объявила вознаграждение за информацию о злоумышленниках, сообщила в четверг пресс-служба партии.

Политика Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.

Общество Мишустин поручил подготовить поправки в федеральный бюджет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщает официальный сайт правительства России.

Общество В Китае изолировали два города из-за коронавируса Власти Китая полностью изолировали города Ухань и Хуанган в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.

Армия и оружие Американцы поставили России ультиматум по Сирии На фоне столкновений между российскими и американскими военными, России было направлено четкое предупреждение отказаться от провокационных действий и не «испытывать терпение» США в арабской республике на территориях, где осуществляется добыча нефти и газа.

Футбол Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи» Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.

Экономика Украину предупредили о переизбытке пенсионеров Пенсионная система на Украине оказалась в сложных демографических условиях из-за переизбытка пенсионеров по сравнению с гражданами, которые трудоустроены официально и платят взносы на постоянной основе.

Шоу-бизнес Причиной смерти актера Данилы Перова стал оторвавшийся тромб Актриса Елена Скороходова раскрыла причину смерти актера Данилы Перова. У себя в Facebook она рассказала, что у артиста оторвался тромб.

Экономика Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка.

Технологии Определены правила предустановки российского софта на смартфоны Согласно концепции, предлагаемой ФАС, с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.

Энергетика Казахстан приостановил экспорт нефти в Китай Ранее в среду пресс-служба казахстанской компании "Казтрансойл" сообщила о снижении экспорта нефти из Казахстана в Китай из-за превышения в ней хлорорганических соединений.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.