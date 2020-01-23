Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРФПИ и Baring Vostok инвестируют в CarPrice и сервис по доставке еды

По данным Crunchbase, с момента основания проект привлек $48 млн. Ранее в CarPrice инвестировали Almaz Capital и Baring Vostok. Кроме того, РФПИ вместе с партнерами из Франции и Ближнего Востока инвестирует в сервис по доставке продуктовых наборов еды Elementarее.
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РФПИ и Baring Vostok объявили об инвестициях в Carprice

Компания05:02

РФПИ инвестирует в российские интернет-компании по продаже машин, доставке еды и туризму

ТАСС04:03

РФПИ инвестировал в туристический сервис и стартап по доставке еды

РБК04:12

РФПИ и Baring Vostok инвестируют в CarPrice и сервис по доставке еды

Интерфакс05:56

РФПИ и фонд Baring Vostok покупают доли в Carprice

Ведомости05:16

РФПИ объявил об инвестициях в российские интернет-сервисы

Rambler News Service04:01

РФПИ совместно с Baring Vostok инвестирует в сервис по доставке еды и CarPrice

DP.RU06:22
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