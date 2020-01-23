Экономика
ИнтерфаксРФПИ и Baring Vostok инвестируют в CarPrice и сервис по доставке еды
По данным Crunchbase, с момента основания проект привлек $48 млн. Ранее в CarPrice инвестировали Almaz Capital и Baring Vostok. Кроме того, РФПИ вместе с партнерами из Франции и Ближнего Востока инвестирует в сервис по доставке продуктовых наборов еды Elementarее.
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Наука
Китайские ученые назвали возможный источник коронавируса
Человек мог заразиться неизвестным ранее коронавирусом от змеи, предположили китайские ученые, передает газета South China Morning Post со ссылкой на статью, опубликованную в Journal of Medical Virology.
Футбол
«МЮ» не планирует увольнять Сульшера
Руководство «Манчестер Юнайтед» по-прежнему поддерживает главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.
Происшествия
В Херсоне подожгли офис «Партии Шария»
Неизвестные подожгли офис областной ячейки "Партии Шария" в Херсоне, политсила объявила вознаграждение за информацию о злоумышленниках, сообщила в четверг пресс-служба партии.
Здоровье
Малышева дала советы по защите от китайского коронавируса
Телеведущая Елена Малышева дала советы по защите от китайского коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в федеральный бюджет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщает официальный сайт правительства России.
Политика
В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту
В пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем заявили, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение.
Общество
В Китае изолировали два города из-за коронавируса
Власти Китая полностью изолировали города Ухань и Хуанган в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Кино
Джордж Мартин рассказал о финале «Песни льда и пламени»
Автор саги "Песнь льда и пламени", по мотивам которой снят культовый сериал "Игра престолов", Джордж Р.Р. Мартин интервью Die Welt приоткрыл кое-какие секреты развития своего труда.
Футбол
Совет директоров «Зенита» решил продлить контракт с Семаком
Совет директоров санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» принял решение о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Армия и оружие
Американцы поставили России ультиматум по Сирии
На фоне столкновений между российскими и американскими военными, России было направлено четкое предупреждение отказаться от провокационных действий и не «испытывать терпение» США в арабской республике на территориях, где осуществляется добыча нефти и газа.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Общество
Пара слонов в Екатеринбурге утащила дрессировщиков купаться в снегу
В конце концов дрессировщикам удалось взять ситуацию под контроль и загнать своевольных слонов в машину.
Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»
Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.
Экономика
Украину предупредили о переизбытке пенсионеров
Пенсионная система на Украине оказалась в сложных демографических условиях из-за переизбытка пенсионеров по сравнению с гражданами, которые трудоустроены официально и платят взносы на постоянной основе.
Шоу-бизнес
Причиной смерти актера Данилы Перова стал оторвавшийся тромб
Актриса Елена Скороходова раскрыла причину смерти актера Данилы Перова. У себя в Facebook она рассказала, что у артиста оторвался тромб.
Происшествия
В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус
В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка.
Технологии
Определены правила предустановки российского софта на смартфоны
Согласно концепции, предлагаемой ФАС, с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов.
Спорт
Александра Горячкина сравняла счёт в серии за мировую шахматную корону
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Энергетика
Казахстан приостановил экспорт нефти в Китай
Ранее в среду пресс-служба казахстанской компании "Казтрансойл" сообщила о снижении экспорта нефти из Казахстана в Китай из-за превышения в ней хлорорганических соединений.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване
Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
Футбол
Футбольный клуб «Луч» отменил сборы из-за проблем с финансами
Из-за трудностей команда отказалась от сборов в Москве, которые должны были начаться в начале этой недели, сообщили NEWS.ru представители клуба.
Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.