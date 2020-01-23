Экономика
ИнтерфаксРФПИ и Baring Vostok инвестируют в CarPrice и сервис по доставке еды
По данным Crunchbase, с момента основания проект привлек $48 млн. Ранее в CarPrice инвестировали Almaz Capital и Baring Vostok. Кроме того, РФПИ вместе с партнерами из Франции и Ближнего Востока инвестирует в сервис по доставке продуктовых наборов еды Elementarее.
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Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Футбол
Обамеянг согласился перейти в «Барселону»
Нападающий английского "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг дал свое согласие на переход в испанскую "Барселону" в текущее зимнее трансферное окно.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Гаджеты
Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone
Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых
Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Общество
Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек
Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Общество
Россияне отказываются от поездок в Китай из-за коронавируса
Граждане России начали отказываться от поездок в Китай. Первым об этом сообщил туроператор «Интурист», сообщает РБК.
Общество
В России могут убрать МРОТ из Гражданского кодекса
Понятие "минимальный размер оплаты труда" (МРОТ) могут исключить из Гражданского кодекса, сообщают в Министерстве юстиции России.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Политика
В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
Политика
Путин назвал Холокост общей трагедией Израиля и России
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Здоровье
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Происшествия
В Петербурге госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус
В Петербурге в больницу на карантин отправили мужчину с подозрением на коронавирус.
Происшествия
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Спорт
WADA приостановило деятельность московской антидопинговой лаборатории
Напомним, 9 декабря WADA отстранило Россию от крупных международных соревнований на четыре года после скандала с подменой проб в московской антидопинговой лаборатории.
Общество
Испанские города затопило морской пеной из-за шторма
Отмечается, что жители испанского города Тосса-де-Мар вынуждены пробираться через метровый слой пены, чтобы попасть в свои дома: улицы буквально затоплены ею.
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Политика
«Укрзализныцу» хотят передать под управление Германии на десять лет
Киев хочет передать немецкой стороне в управление на десять лет железную дорогу, подтвердил он.
Технологии
В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
Наука
Определен источник нового коронавируса из Китая
Ученые выяснили наиболее вероятный источник нового коронавируса из Китая, для этого они провели его детальный генетический анализ.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Хоккей
Прохоркин: Никто в «Кингз» не говорил о Ковальчуке ни одного плохого слова
«Никто в «Кингз» не говорил о Ковальчуке ни одного плохого слова – и когда он был в команде, и когда ушел», — отметил Прохоркин, добавив, что уважение в раздевалке к Ковальчуку было всегда, и от молодежи, и от ветеранов команды.