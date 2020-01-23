Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРФПИ и Baring Vostok инвестируют в CarPrice и сервис по доставке еды

По данным Crunchbase, с момента основания проект привлек $48 млн. Ранее в CarPrice инвестировали Almaz Capital и Baring Vostok. Кроме того, РФПИ вместе с партнерами из Франции и Ближнего Востока инвестирует в сервис по доставке продуктовых наборов еды Elementarее.
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