Экономика

РБКРБКРФПИ и Baring Vostok инвестируют в сервис по продаже подержанных машин

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) станет совладельцем сервиса по продаже автомобилей CarPrice, говорится в сообщении фонда, поступившем в РБК. Соинвесторами РФПИ стали фонд Baring Vostok и несколько ведущих фондов Ближнего Востока (каких именно, РФПИ не сообщает).
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РФПИ и Baring Vostok объявили об инвестициях в Carprice

Компания05:02

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