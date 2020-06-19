Экономика
РБКРФПИ и Baring решили инвестировать в крупного ИТ-разработчика
Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, этот фонд вместе с RTP Global Леонида Богуславского и фондами прямых инвестиций Elbrus Capital и Baring Vostok могут стать инвесторами ИТ-компании «СКБ Контур», входящей в топ-5 крупнейших разработчиков в России.
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Происшествия
Пропавшие в Карачаево-Черкесии дети обнаружены погибшими
Российская газета 05:12
Политика
Политик Гозман попросил СКР возбудить дело против Путина о приготовлении к убийству в связи с парадом Победы
Президент фонда «Перспектива» и экс-директор по гуманитарным проектам «Роснано» Леонид Гозман обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении президента России Владимира Путина.
Компания 06:19
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 июня
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на время превысила $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РБК 00:41
Политика
Латвия и Эстония обвинили Путина в оправдании «советской агрессии»
Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии раскритиковали статью президента России Владимира Путина в журнале The National Interest о причинах начала Второй мировой войны.
РБК 14:04
Кино
Кристен Стюарт утвердили на роль принцессы Дианы
Звезда фильмов "Сумерки", "Ангелы Чарли" и "Под водой" Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме "Спенсер" (девичья фамилия главной героини).
Газета.Ru вчера в 07:07
Общество
Илон Маск продал свой дом в Лос-Анджелесе за 29 млн долларов
Национальная служба новостей 17:57
Общество
В Крыму обнаружены крупные запасы подземных пресных вод
RT на русском 09:30
Здоровье
Опасность купания в море назвали ученые
Британские ученые сошлись во мнении, что риск заражения респираторными вирусами в море очень высок.
Live24 08:55
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
Политика
В ФРГ призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Заместитель главы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф считает, что канцлеру ФРГ Ангеле Меркель необходимо отказаться от проекта "Северный поток — 2" в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году, обвинения по которому предъявили россиянину.
Газета.Ru 12:40
Общество
Абитуриенты смогут подать документы в томские вузы до сдачи ЕГЭ
Абитуриенты смогут подать заявления в вузы до сдачи ЕГЭ, начиная с 20 июня.
РИА Томск 06:50
Авто
Опубликованы изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
Специалисты «Колеса.ру» решили показать, как мог бы выглядеть «тяжелый» вариант популярного отечественного автомобиля УАЗ «Пикап».
Discover24 04:16
Экономика
Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества
Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости 17 июня в 11:43
Единоборства
Волков оказался на 6 кг легче Блэйдса перед боем в Лас-Вегасе
RT на русском 14:12
Футбол
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче с шестью голами
В Самаре случились шесть голов. Вопреки ожиданиям экспертов, «Ахмат» разбил «Крылья Советов».
КП - Самара 12:58
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1 млн
В Бразилии больше 1 млн человек заразились коронавирусом. Об этом 20 июня сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав страны.
Телеканал RTVI 19:24
Политика
В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
МИД Великобритании регулярно публикует документы из Национального архива в соответствии с существующим законодательством.
РИА Новости 19:06
Общество
ПФР увеличит выплаты трем категориям пенсионеров с 1 августа
Получатели накопительных пенсий могут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%, что в три раза превышает уровень инфляции, который был зафиксирован на отметке в 3%. Кроме того, на 7,99% увеличится пенсия 32 тысяч участников программы софинансирования пенсионных накоплений, уточнили в ПФР.
Слово и Дело 04:26
Политика
Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что не сможет отправиться в Москву на парад Победы, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 12:20
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию оболочки MIUI 12.0.1
Смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию оболочки MIUI 12.0.1, созданной на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfaTime.ru 17:11
Происшествия
Бастрыкин заинтересовался делом убитого в Санкт-Петербурге студента
Ночью вторника, 20 июня, стало известно о том, что председатель Следственного Комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заинтересовался информацией о том, что подозреваемый в резонансном убийстве студента на Невском проспекте Санкт-Петербурга работал в фирме, занимающейся мошенничеством с оформлением медицинских книжек.
Невские Новости 18:21
Авто
Тюнеры планируют сделать из BMW M5 быстрейший седан планеты
На построенном автомобиле тюнеры хотят установить рекорд скорости для седанов с доступом на дороги общего пользования.
Тарантас Ньюс 03:50
Экономика
Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы
Ранее 19 июня в Сбербанке сообщили о вводе комиссии в 1% для переводов, осуществляемых через банкоматы.
РБК 08:33
Космос
NASA обнаружило возможный источник токсичного бензола на МКС
NewInform вчера в 01:38
Транспорт
В Мурманск отправился первый после обрушения моста грузовой поезд
В Мурманск вышел грузовой поезд, это первый грузовой состав, который вышел после обрушения моста через реку Кола через три недели после аварии.
Взгляд.ру 12:24
Армия и оружие
МИД назвал задачи российских вооруженных сил в космосе оборонительными
Перед вооруженными силами РФ в отношении космоса поставлены сугубо оборонительные задачи, говорится в сообщении МИД РФ в связи с публикацией в США открытой версии "Оборонной космической стратегии".
РИА Новости 13:15
Происшествия
Трагедия на озере Кенон в Забайкалье: ребёнок завёл автомобиль
Пока взрослые собирали вещи, трехлетний мальчик, сидящий на водительском сиденье автомашины BYD F3, случайно завел двигатель и автомобиль, оборудованный механической коробкой передач, съехал в воду.
REGNUM 04:13
Интернет
«Тинькофф» запустит мессенджер внутри приложения
В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.
TechFusion 15:34
Общество
Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК 13:41