Экономика

РБКРБКРФПИ и Baring решили инвестировать в крупного ИТ-разработчика

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Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, этот фонд вместе с RTP Global Леонида Богуславского и фондами прямых инвестиций Elbrus Capital и Baring Vostok могут стать инвесторами ИТ-компании «СКБ Контур», входящей в топ-5 крупнейших разработчиков в России.
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Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур»

CNews07:21

РФПИ и Baring решили инвестировать в крупного ИТ-разработчика

РБК00:30
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