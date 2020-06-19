Экономика

РБКРБКРФПИ и Baring решили инвестировать в крупного ИТ-разработчика

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Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, этот фонд вместе с RTP Global Леонида Богуславского и фондами прямых инвестиций Elbrus Capital и Baring Vostok могут стать инвесторами ИТ-компании «СКБ Контур», входящей в топ-5 крупнейших разработчиков в России.
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